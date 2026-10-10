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Ветераны СВО из Севастополя завоевали медали "Кубка Защитников Отечества"
Ветераны СВО из Севастополя завоевали медали "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Ветераны СВО из Севастополя завоевали медали "Кубка Защитников Отечества"
Ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T16:59
2026-10-10T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких спортивных дисциплинах и вывели команду в десятку сильнейших в Южном федеральном округе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО проходили в Краснодаре, где за победу боролись более 120 участников из восьми регионов ЮФО, ДНР, ЛНР и Херсонской области.Соревновались спортсмены в метании ножа, а также в дисциплинах спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, настольном теннисе для слепых (шоудаун) и волейболе сидя.По его информации, Сергей Гордейчук и Павел Новик завоевали медали (золото и серебро) в спортивном метании ножа, Иван Скворцов – в пулевой стрельбе (золото), Александр Наумов и Сергей Гордейчук – в стрельбе из лука (серебро и бронза), а Александр Наумов и Константин Гриб – в пауэрлифтинге (бронза).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лукаРодился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранатыВ Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь
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севастополь, михаил развожаев, ветераны сво, спорт, новости севастополя
Ветераны СВО из Севастополя завоевали медали "Кубка Защитников Отечества"
Ветераны СВО из Севастополя завоевали семь медалей "Кубка Защитников Отечества"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких спортивных дисциплинах и вывели команду в десятку сильнейших в Южном федеральном округе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольские ветераны СВО завоевали медали "Кубка Защитников Отечества"... Наша команда вошла в десятку сильнейших Южного федерального округа", – сообщил Развожаев в МАКС.
По его словам, межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества" среди ветеранов СВО проходили в Краснодаре, где за победу боролись более 120 участников из восьми регионов ЮФО, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Соревновались спортсмены в метании ножа, а также в дисциплинах спорта слепых и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, настольном теннисе для слепых (шоудаун) и волейболе сидя.
"11 ветеранов специальной военной операции из Севастополя вышли на старт и завоевали семь медалей", – уточнил Развожаев.
По его информации, Сергей Гордейчук и Павел Новик завоевали медали (золото и серебро) в спортивном метании ножа, Иван Скворцов – в пулевой стрельбе (золото), Александр Наумов и Сергей Гордейчук – в стрельбе из лука (серебро и бронза), а Александр Наумов и Константин Гриб – в пауэрлифтинге (бронза).
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