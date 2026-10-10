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В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС
В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС
Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, жители всех районов полуострова в достаточном объеме обеспечивались питьевой водой, благодаря закупке альтернативных... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T07:56
2026-10-10T07:56
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, жители всех районов полуострова в достаточном объеме обеспечивались питьевой водой, благодаря закупке альтернативных источников энергии. Также не прекращался плановый ремонт и модернизация водопроводных сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.Новик отметил, что благодаря поддержке руководства республики предприятие было обеспечено резервными источниками электрической энергии, что позволило подавать питьевую воду даже в условиях отсутствия света.Руководитель "Воды Крыма" добавил, что в условиях вызовов "сотрудники в некоторых случаях вели себя просто героически" – от слесаря до руководителей местных подразделений. Они работали тогда в унисон с энергетиками и другими службами региона."Здесь мы стали одной большой семьей, одной большой командой. Энергетики помогали нам в решении водоснабжения, мы - помогали в решении проблем с электроснабжением. Настолько все перемешалось в тот период, что мы действительно повышали свои компетенции и где-то занимались не свойственной нам работой для общего результата", - пояснил собеседник.Во время кризиса также не останавливалась работа предприятия "Вода Крыма" и в части модернизации и ремонта водопроводных сетей, отметил Новик."Одни наши сотрудники занимались восстановлением подачи воды и стабильным водоснабжением населения. Другие, в чьи компетенции входили плановые ремонтные работы, делали свое дело. Все подрядные организации были на рабочих местах", - заключил руководитель организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСЗавод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихсяЦифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
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крым, максим новик, вода, вода крыма, вода в крыму
В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС

В Крыму закупили альтернативные источники энергии для снабжения людей питьевой водой

07:56 10.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукТоннельный водовод на ЮБК
Тоннельный водовод на ЮБК - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, жители всех районов полуострова в достаточном объеме обеспечивались питьевой водой, благодаря закупке альтернативных источников энергии. Также не прекращался плановый ремонт и модернизация водопроводных сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.
"С самого начала введения режима чрезвычайной ситуации нашим руководством была поставлена задача – даже при отсутствии штатного электроснабжения, обеспечения электричеством населения, вода должна подаваться всегда. Данная работа, я считаю, была успешно выполнена нашим предприятием", - отметил он.
Новик отметил, что благодаря поддержке руководства республики предприятие было обеспечено резервными источниками электрической энергии, что позволило подавать питьевую воду даже в условиях отсутствия света.
"При необходимости запускаются альтернативные источники электроснабжения, они запускают насосы - вода подается населению. Где-то мы работали на графике, где-то и сейчас продолжаем работать на небольшом ограничении, связанном с необходимостью корректной работы оборудования, но как минимум утром и вечером мы воду подаем всегда во всех регионах", - разъяснил он.
Руководитель "Воды Крыма" добавил, что в условиях вызовов "сотрудники в некоторых случаях вели себя просто героически" – от слесаря до руководителей местных подразделений. Они работали тогда в унисон с энергетиками и другими службами региона.
"Здесь мы стали одной большой семьей, одной большой командой. Энергетики помогали нам в решении водоснабжения, мы - помогали в решении проблем с электроснабжением. Настолько все перемешалось в тот период, что мы действительно повышали свои компетенции и где-то занимались не свойственной нам работой для общего результата", - пояснил собеседник.
Во время кризиса также не останавливалась работа предприятия "Вода Крыма" и в части модернизации и ремонта водопроводных сетей, отметил Новик.
"Одни наши сотрудники занимались восстановлением подачи воды и стабильным водоснабжением населения. Другие, в чьи компетенции входили плановые ремонтные работы, делали свое дело. Все подрядные организации были на рабочих местах", - заключил руководитель организации.
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