https://crimea.ria.ru/20261010/v-unison-s-energetikami-kak-krym-obespechivali-vodoy-vo-vremya-chs-1160087709.html

В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС

В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧС

Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, жители всех районов полуострова в достаточном объеме обеспечивались питьевой водой, благодаря закупке альтернативных... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T07:56

2026-10-10T07:56

2026-10-10T07:56

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, жители всех районов полуострова в достаточном объеме обеспечивались питьевой водой, благодаря закупке альтернативных источников энергии. Также не прекращался плановый ремонт и модернизация водопроводных сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.Новик отметил, что благодаря поддержке руководства республики предприятие было обеспечено резервными источниками электрической энергии, что позволило подавать питьевую воду даже в условиях отсутствия света.Руководитель "Воды Крыма" добавил, что в условиях вызовов "сотрудники в некоторых случаях вели себя просто героически" – от слесаря до руководителей местных подразделений. Они работали тогда в унисон с энергетиками и другими службами региона."Здесь мы стали одной большой семьей, одной большой командой. Энергетики помогали нам в решении водоснабжения, мы - помогали в решении проблем с электроснабжением. Настолько все перемешалось в тот период, что мы действительно повышали свои компетенции и где-то занимались не свойственной нам работой для общего результата", - пояснил собеседник.Во время кризиса также не останавливалась работа предприятия "Вода Крыма" и в части модернизации и ремонта водопроводных сетей, отметил Новик."Одни наши сотрудники занимались восстановлением подачи воды и стабильным водоснабжением населения. Другие, в чьи компетенции входили плановые ремонтные работы, делали свое дело. Все подрядные организации были на рабочих местах", - заключил руководитель организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСЗавод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихсяЦифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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