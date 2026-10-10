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В субботу в Крым вернется летнее тепло - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В субботу в Крым вернется летнее тепло
В субботу в Крым вернется летнее тепло - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В субботу в Крым вернется летнее тепло
В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +11...+13 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В субботу в Крым вернется летнее тепло

В Крыму в субботу ожидается до 26 градусов тепла

00:01 10.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается сухая солнечная по-летнему теплая погода. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +21…26, в горах +14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +11...+13 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
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