https://crimea.ria.ru/20261010/v-subbotu-v-krym-vernetsya-letnee-teplo-1160072792.html
В субботу в Крым вернется летнее тепло
В субботу в Крым вернется летнее тепло - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В субботу в Крым вернется летнее тепло
В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T00:01
2026-10-10T00:01
2026-10-10T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/14/1152530468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87a8f4d333d024e386f35657725e11bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +11...+13 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261009/blizko-k-rekordu-v-krym-na-vykhodnykh-zaglyanet-leto-1160091816.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/14/1152530468_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d5595e34f9a2a25f967e440faad306f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
В субботу в Крым вернется летнее тепло
В Крыму в субботу ожидается до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается сухая солнечная по-летнему теплая погода. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +21…26, в горах +14…19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +24...26.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +11...+13 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
В западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.