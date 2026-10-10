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В Севастополе сбили два дрона за сутки
В Севастополе сбили два дрона за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Севастополе сбили два дрона за сутки
В Севастополе сбили два дрона за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T10:40
2026-10-10T10:40
2026-10-10T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили два дрона за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."За минувшие сутки наши военные нейтрализовали над Севастополем два вражеских беспилотника. Люди во время атаки ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена. Спасибо нашим защитникам!", - написал он в своем канале в МАКС.Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года
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В Севастополе сбили два дрона за сутки
В Севастополе сбили два дрона за прошедшие сутки - Развожаев