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В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа
В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа
В Крымском детском хосписе вышла книга о приключениях 12-летнего Максима, подопечном хосписа, который передвигается на инвалидной коляске и дышит с помощью... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T08:14
2026-10-10T08:14
2026-10-10T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крымском детском хосписе вышла книга о приключениях 12-летнего Максима, подопечном хосписа, который передвигается на инвалидной коляске и дышит с помощью аппарата ИВЛ, и его здоровом друге Вове. Дети познакомились и стали близкими друзьями, несмотря на все различия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова.Дружба мальчишек легла в основу сказки о виртуальном путешествии, которое начинается с любимого занятия детей — компьютерных игр. Вместе они отправляются в виртуальный мир, где их ждут приключения, испытания и новые друзья. Но главное открытие, которое делают герои: для дружбы не нужно ничего особенного, только доброе сердце.Написала сказку пресс-секретарь Крымского детского хосписа Ольга Новикова, которая очень вдохновилась историей этой дружбы.Также она выразила уверенность, что такая добрая история дружбы будет способствовать тому, что у детей исчезнут какие-то предрассудки в отношении деток с ограниченными особенностями здоровья, и они не будут бояться с ними дружить.Прочитать сказку про "(Не) особую дружбу" можно на сайте Крымского детского хосписа.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамыСестричество милосердия активно развивается в КрымуВ Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
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детский хоспис в крыму, крым, дети, литература, книги, новости крыма
В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа
Крымский детский хоспис выпустил книгу "(Не) особая дружба"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крымском детском хосписе вышла книга о приключениях 12-летнего Максима, подопечном хосписа, который передвигается на инвалидной коляске и дышит с помощью аппарата ИВЛ, и его здоровом друге Вове. Дети познакомились и стали близкими друзьями, несмотря на все различия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова.
"У нас вышла книга "(Не) особая дружба". Эта история получила свой старт, когда, пять лет назад подружились мой сын Вова и сын Ирины Казачковой - Макс, у него тяжелый диагноз, мышечная атрофия. Но это не помешало ребятам быстро найти общий язык, сойтись на теме компьютерных игр, вместе они гоняют в парке - один на велосипеде, другой - на электроколяске", - рассказала она.
Дружба мальчишек легла в основу сказки о виртуальном путешествии, которое начинается с любимого занятия детей — компьютерных игр. Вместе они отправляются в виртуальный мир, где их ждут приключения, испытания и новые друзья. Но главное открытие, которое делают герои: для дружбы не нужно ничего особенного, только доброе сердце.
Написала сказку пресс-секретарь Крымского детского хосписа Ольга Новикова, которая очень вдохновилась историей этой дружбы.
"Сюжет книги очень интересный, вовлекающий для взрослого. И мы уже обсуждали, в том числе с Министерством образования Крыма, возможность внедрения этого произведения в школы, потому что в нем нет совершенно никакого нравоучительного характера. Просто показана жизнь, как она есть, что можно дружить, можно играть, и для этого не надо ничего особенного. В сказке простым языком, на реальном примере объяснено, что не надо бояться дружить", - сказала Рыжкова.
Также она выразила уверенность, что такая добрая история дружбы будет способствовать тому, что у детей исчезнут какие-то предрассудки в отношении деток с ограниченными особенностями здоровья, и они не будут бояться с ними дружить.
Прочитать сказку про "(Не) особую дружбу" можно на сайте
Крымского детского хосписа.
Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.
При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.
Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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