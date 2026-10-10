https://crimea.ria.ru/20261010/v-krymu-vyshla-kniga-o-podopechnom-detskogo-khospisa-1160085779.html

В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа

В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа

В Крымском детском хосписе вышла книга о приключениях 12-летнего Максима, подопечном хосписа, который передвигается на инвалидной коляске и дышит с помощью... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T08:14

2026-10-10T08:14

2026-10-10T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Крымском детском хосписе вышла книга о приключениях 12-летнего Максима, подопечном хосписа, который передвигается на инвалидной коляске и дышит с помощью аппарата ИВЛ, и его здоровом друге Вове. Дети познакомились и стали близкими друзьями, несмотря на все различия. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова.Дружба мальчишек легла в основу сказки о виртуальном путешествии, которое начинается с любимого занятия детей — компьютерных игр. Вместе они отправляются в виртуальный мир, где их ждут приключения, испытания и новые друзья. Но главное открытие, которое делают герои: для дружбы не нужно ничего особенного, только доброе сердце.Написала сказку пресс-секретарь Крымского детского хосписа Ольга Новикова, которая очень вдохновилась историей этой дружбы.Также она выразила уверенность, что такая добрая история дружбы будет способствовать тому, что у детей исчезнут какие-то предрассудки в отношении деток с ограниченными особенностями здоровья, и они не будут бояться с ними дружить.Прочитать сказку про "(Не) особую дружбу" можно на сайте Крымского детского хосписа.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамыСестричество милосердия активно развивается в КрымуВ Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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