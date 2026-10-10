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В Крыму в трех районах ожидается высокая пожарная опасность на выходных

В Крыму в трех районах ожидается высокая пожарная опасность на выходных - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В Крыму в трех районах ожидается высокая пожарная опасность на выходных

В Крыму объявлена высокая пожарная опасность на выходные в трех районах, 10 октября, предупредили в РСЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T09:51

2026-10-10T09:51

2026-10-10T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена высокая пожарная опасность на выходные в трех районах, 10 октября, предупредили в РСЧС Республики Крым.Уточняется, что в этих условиях действует запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.Ранее сообщалось, что в субботу, 10 октября, в Крым вернется лето.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Леса Севастополя открыли для посещения50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах СевастополяЛесные пожары бушуют в Новороссийске

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2026

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