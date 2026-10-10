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В Черном море ночью уничтожено еще одно судно с военным грузом для ВСУ
В Черном море ночью уничтожено еще одно судно с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Черном море ночью уничтожено еще одно судно с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы России минувшей ночью в ходе нанесения серии ударов по объектам портовой инфраструктуры и судам, которые используются для доставки грузов в... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:17
2026-10-10T09:17
2026-10-10T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью в ходе нанесения серии ударов по объектам портовой инфраструктуры и судам, которые используются для доставки грузов в целях обеспечения ВСУ, поразили еще один сухогруз, шедший в порт Одесса с грузом военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне вечером в МО РФ сообщали, что Вооруженные силы России в Черном море уничтожили два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ во время нанесения серии ударов по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в доставке военных грузов в интересах Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года
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В Черном море ночью уничтожено еще одно судно с военным грузом для ВСУ
ВС РФ ночью уничтожили в Черном море еще один сухогруз с вооружением для ВСУ