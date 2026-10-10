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В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали
В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали
В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.В ночь на 8 октября объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Был обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали

В Бахчисарайском районе Крыма свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистрали

09:10 10.10.2026 (обновлено: 09:21 10.10.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".

"Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия магистральной электрической сети остается сложная обстановка с электроснабжением в Бахчисарайском районе. Применяются резервные схемы", - говорится в сообщении.

На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.
В ночь на 8 октября объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Был обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова.
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