https://crimea.ria.ru/20261010/v-bakhchisarayskom-rayone-svet-dayut-po-rezervnoy-skheme-iz-za-povrezhdeniya-na-magistrali-1160101518.html

В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали

В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали - РИА Новости Крым, 10.10.2026

В Бахчисарайском районе свет дают по резервной схеме из-за повреждения магистрали

В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T09:10

2026-10-10T09:10

2026-10-10T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.В ночь на 8 октября объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Был обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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