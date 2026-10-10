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В Астане рабочий упал с высоты и завис на уровне 15-го этажа - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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В Астане рабочий упал с высоты и завис на уровне 15-го этажа
В Астане рабочий упал с высоты и завис на уровне 15-го этажа - РИА Новости Крым, 10.10.2026
В Астане рабочий упал с высоты и завис на уровне 15-го этажа
Спасатели в Астане сняли с высоты 15 этажа рабочего, который устанавливал кондиционер и сорвался, удержавшись на кронштейне, сообщает МЧС Казахстана. РИА Новости Крым, 10.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Спасатели в Астане сняли с высоты 15 этажа рабочего, который устанавливал кондиционер и сорвался, удержавшись на кронштейне, сообщает МЧС Казахстана.В МЧС уточнили, что спасатели спустили мужчину на землю с помощью автолестницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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казахстан, астана, происшествия, в мире, новости
В Астане рабочий упал с высоты и завис на уровне 15-го этажа

В Казахстане спасли рабочего с 50-метровой высоты - он повис на кронштейне кондиционера

11:16 10.10.2026
 
© Скриншот видеоСпасатели в Астане сняли с высоты 15 этажа рабочего, который устанавливал кондиционер и сорвался, удержавшись на кронштейне.
Спасатели в Астане сняли с высоты 15 этажа рабочего, который устанавливал кондиционер и сорвался, удержавшись на кронштейне.
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Спасатели в Астане сняли с высоты 15 этажа рабочего, который устанавливал кондиционер и сорвался, удержавшись на кронштейне, сообщает МЧС Казахстана.
"В Астане спасатели сняли мужчину с высоты около 50 метров. В районе Есиль по улице Сауран во время установки кондиционера рабочий сорвался и оказался в опасном положении на уровне 15-го этажа жилого комплекса. Мужчина удерживался на кронштейне кондиционера", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что спасатели спустили мужчину на землю с помощью автолестницы.
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