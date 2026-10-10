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Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки

Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки

Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T17:52

2026-10-10T17:52

2026-10-10T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на портал PowerOutage пишет РИА Новости.Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме на фоне урагана.По данным РИА Новости, в штатах Флорида и Алабама ураган унес жизни двоих человек.Еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингеме, штат Алабама, передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон.Национальный центр слежения за ураганами США в пятницу сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, ураган, стихия, погода, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости