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Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки
Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T17:52
2026-10-10T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на портал PowerOutage пишет РИА Новости.Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме на фоне урагана.По данным РИА Новости, в штатах Флорида и Алабама ураган унес жизни двоих человек.Еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингеме, штат Алабама, передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон.Национальный центр слежения за ураганами США в пятницу сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сша, в мире, ураган, стихия, погода, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки
В США более 900 тысяч абонентов остались без света из-за урагана "Исайяс" - есть погибшие
17:52 10.10.2026 (обновлено: 18:02 10.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на портал PowerOutage пишет РИА Новости.
Отмечается, что в субботу без электричества в штате Флорида оказались 429 812 абонента, в штате Алабама - 325 416 человека, в штате Джорджия - 128 845.
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме на фоне урагана.
По данным РИА Новости, в штатах Флорида и Алабама ураган унес жизни двоих человек.
"К сожалению, я также могу подтвердить, что у нас погиб один человек: дерево упало на дом, из-за чего, к сожалению, погибла женщина", - заявил шериф расположенного во Флориде округа Эскамбия Чип Симмонс.
Еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингеме, штат Алабама, передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон.
Национальный центр слежения за ураганами США в пятницу сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
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