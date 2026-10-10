Рейтинг@Mail.ru
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261010/uragan-ostavil-bez-sveta-bolee-900-tysyach-chelovek-v-trekh-shtatakh-ameriki-1160109535.html
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки
Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T17:52
2026-10-10T18:02
сша
в мире
ураган
стихия
погода
электроэнергия
отключение электроэнергии
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0a/1140978157_0:1036:1667:1974_1920x0_80_0_0_e58123632e931a2b1d1a4e03901e200e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на портал PowerOutage пишет РИА Новости.Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме на фоне урагана.По данным РИА Новости, в штатах Флорида и Алабама ураган унес жизни двоих человек.Еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингеме, штат Алабама, передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон.Национальный центр слежения за ураганами США в пятницу сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0a/1140978157_0:880:1667:2130_1920x0_80_0_0_56914a3a4949482c930634b57d1ffe06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире, ураган, стихия, погода, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
Ураган оставил без света более 900 тысяч человек в трех штатах Америки

В США более 900 тысяч абонентов остались без света из-за урагана "Исайяс" - есть погибшие

17:52 10.10.2026 (обновлено: 18:02 10.10.2026)
 
© AP Photo Matthew Dominick/NASAУраган с Международной космической станции
Ураган с Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© AP Photo Matthew Dominick/NASA
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов. Об этом со ссылкой на портал PowerOutage пишет РИА Новости.
Отмечается, что в субботу без электричества в штате Флорида оказались 429 812 абонента, в штате Алабама - 325 416 человека, в штате Джорджия - 128 845.
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения во Флориде и Алабаме на фоне урагана.
По данным РИА Новости, в штатах Флорида и Алабама ураган унес жизни двоих человек.
"К сожалению, я также могу подтвердить, что у нас погиб один человек: дерево упало на дом, из-за чего, к сожалению, погибла женщина", - заявил шериф расположенного во Флориде округа Эскамбия Чип Симмонс.
Еще один человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Бирмингеме, штат Алабама, передает телеканал NBC со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям округа Джефферсон.
Национальный центр слежения за ураганами США в пятницу сообщил, что ураган "Исайяс" может усилиться до мощного и выйти на американское побережье Мексиканского залива в пятницу вечером или в субботу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАВ миреУраганСтихияПогодаЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния