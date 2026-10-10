https://crimea.ria.ru/20261010/udary-po-ukraine-v-kieve-porazhen-tsentr-obrabotki-i-khraneniya-razveddannykh-dlya-vsu-1160111135.html
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T18:53
2026-10-10T18:53
2026-10-10T18:57
министерство обороны рф
украина
удары по украине
киев
одесса
одесская область
черное море
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на переходе в Черном море разбито морское судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса грузы военного назначения.Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой и энергоснабжением после серии ударов. Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро. Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html
украина
киев
одесса
одесская область
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b08a4af92572972afe6538dd4627400d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, одесса, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
Армия России поразила в Киеве центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
18:53 10.10.2026 (обновлено: 18:57 10.10.2026)