https://crimea.ria.ru/20261010/udary-po-ukraine-v-kieve-porazhen-tsentr-obrabotki-i-khraneniya-razveddannykh-dlya-vsu-1160111135.html

Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ

Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ

Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T18:53

2026-10-10T18:53

2026-10-10T18:57

министерство обороны рф

украина

удары по украине

киев

одесса

одесская область

черное море

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на переходе в Черном море разбито морское судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса грузы военного назначения.Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой и энергоснабжением после серии ударов. Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро. Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html

украина

киев

одесса

одесская область

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, одесса, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво