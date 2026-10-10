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Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ
Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T18:53
2026-10-10T18:57
министерство обороны рф
украина
удары по украине
киев
одесса
одесская область
черное море
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, на переходе в Черном море разбито морское судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса грузы военного назначения.Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой и энергоснабжением после серии ударов. Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро. Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, одесса, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУ

Армия России поразила в Киеве центр обработки и хранения разведданных для ВСУ

18:53 10.10.2026 (обновлено: 18:57 10.10.2026)
 
© Pavel PetrovПожар в Киеве после удара
Пожар в Киеве после удара
© Pavel Petrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию мощных ударов по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "АТМ Укрсиббанка", используемый ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации", - говорится в сообщении.
Кроме того, на переходе в Черном море разбито морское судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса грузы военного назначения.
Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой и энергоснабжением после серии ударов. Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро. Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго".
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