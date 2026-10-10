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Сотни зданий разрушены: что происходит в Панаме после землетрясений

Сотни зданий разрушены: что происходит в Панаме после землетрясений - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Сотни зданий разрушены: что происходит в Панаме после землетрясений

Десятки людей пострадали, сотни эвакуированы после серии мощных землетрясений в Панаме, разрушивших не менее полутысячи зданий. Об этом сообщило агентство EFE... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T13:26

2026-10-10T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Десятки людей пострадали, сотни эвакуированы после серии мощных землетрясений в Панаме, разрушивших не менее полутысячи зданий. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на данные национальной системы гражданской защиты страны Sinaproc, пишет РИА Новости.Накануне мощное землетрясение магнитудой 8 сотрясло Панаму, после чего Центр предупреждения о цунами в Тихом океане (PTWC) сообщил о возможности цунами. После первого толчка регистрировалось несколько других, в том числе на суше и в акватории. Всего было зарегистрировано более 100 афтершоков.Агентство сообщает, что местные власти не имеют данных о том, сколько человек могло погибнуть во время стихии.Ранее в национальной системе гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и ряде СМИ сообщили о повреждениях инфраструктуры в разных частях страны. В том числе о разрушениях жилых домов, административных зданий, коммерческих и религиозных объектов и дорог.В частности, пор данным El Tiempo, панамской провинции Кокле обрушилась одна из башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста, который был построен в середине XVI века и является главной церковью епархии города Пенономе.Также в Кокле частично разрушен отель Dos Continentes и повреждения получили фасады магазинов, а в Лос-Сантосе зафиксированы повреждения жилых, правительственных и ведомственных объектов.Ранее сообщалось, что в Крыму может произойти 8-балльное землетрясение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятсяМиф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясение

панама

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