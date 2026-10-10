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Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью
Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью
Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T08:36
2026-10-10T08:49
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область ранен один человек, повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.Он уточнил, что двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, происшествия
Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью

Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью

08:36 10.10.2026 (обновлено: 08:49 10.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область ранен один человек, повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.

"По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан, пострадавших от воздушной атаки минувшей ночью", - написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.

Он уточнил, что двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте.
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
Вчера, 07:24
Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУЮрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьНовостиПроисшествия
 
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