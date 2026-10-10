https://crimea.ria.ru/20261010/shest-zhiteley-rostovskoy-oblasti-postradali-ot-vozdushnoy-ataki-minuvshey-nochyu-1160101017.html

Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью

Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью

Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T08:36

2026-10-10T08:36

2026-10-10T08:49

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

юрий слюсарь

ростов-на-дону

ростовская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Шесть жителей Ростовской области пострадали от воздушной атаки минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область ранен один человек, повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.Он уточнил, что двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу, юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, новости, происшествия