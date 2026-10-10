https://crimea.ria.ru/20261010/putin-peredal-trampu-videnie-iranskoy-storony-po-razresheniyu-konflikta-1160104169.html
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта
Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T12:17
2026-10-10T12:17
2026-10-10T12:17
сша
обострение между ираном и сша
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин (политик)
дональд трамп
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, обострение между ираном и сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта
Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.
"И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта", - сообщил Песков.
В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.