https://crimea.ria.ru/20261010/putin-peredal-trampu-videnie-iranskoy-storony-po-razresheniyu-konflikta-1160104169.html

Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта

Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта

Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T12:17

2026-10-10T12:17

2026-10-10T12:17

сша

обострение между ираном и сша

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин (политик)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, обострение между ираном и сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп