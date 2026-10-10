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Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта
Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T12:17
2026-10-10T12:17
сша
обострение между ираном и сша
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин (политик)
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, обострение между ираном и сша, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп
Путин передал Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта

Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта - Песков

12:17 10.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.
"И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта", - сообщил Песков.
В Туркмении на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.
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СШАОбострение между Ираном и СШАРоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Дональд Трамп
 
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