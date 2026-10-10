https://crimea.ria.ru/20261010/ponozhovschina-proizoshla-u-shkoly-v-polshe--chto-izvestno-1160108487.html

Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно

Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно

21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Об инциденте сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T16:42

2026-10-10T16:42

2026-10-10T16:42

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Об инциденте сообщают местные СМИ.Кроме того, пострадали двое молодых людей 17-тии 24-ти лет. Они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации.Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения сообщения. Нападавшую арестовали. Она оказалась ученицей этого учебного заведения, а пострадавшие пришли подавать документы. Ее мотивы в настоящее время неизвестны.Это уже не первый инцидент в Польше. 7 октября шесть студентов и преподавательница были ранены в результате нападения с ножом 19-летнего юноши в польской профессиональной школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, в мире, сми, школа, новости