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Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно
Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно
21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Об инциденте сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T16:42
2026-10-10T16:42
2026-10-10T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Об инциденте сообщают местные СМИ.Кроме того, пострадали двое молодых людей 17-тии 24-ти лет. Они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации.Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения сообщения. Нападавшую арестовали. Она оказалась ученицей этого учебного заведения, а пострадавшие пришли подавать документы. Ее мотивы в настоящее время неизвестны.Это уже не первый инцидент в Польше. 7 октября шесть студентов и преподавательница были ранены в результате нападения с ножом 19-летнего юноши в польской профессиональной школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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польша, происшествия, в мире, сми, школа, новости
Поножовщина произошла у школы в Польше – что известно
В Польше 21-летняя ученица ранила трех человек ножом у школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя девушка напала с ножом на трех молодых людей у школы в Польше. Об инциденте сообщают местные СМИ.
"В субботу перед школой на улице Минской в Варшаве произошло нападение с ножом. Двадцатиоднолетняя женщина напала на 17-летнюю девушку, которая была доставлена в больницу с ранением в предплечье. Ее состояние не представляет угрозы для жизни", - говорится в сообщениях.
Кроме того, пострадали двое молодых людей 17-тии 24-ти лет. Они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения сообщения. Нападавшую арестовали. Она оказалась ученицей этого учебного заведения, а пострадавшие пришли подавать документы. Ее мотивы в настоящее время неизвестны.
Это уже не первый инцидент в Польше. 7 октября шесть студентов и преподавательница были ранены в результате нападения с ножом
19-летнего юноши в польской профессиональной школе.
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