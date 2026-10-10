https://crimea.ria.ru/20261010/okolo-15-tysyach-boevikov-vsu-likvidirovany-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1160105577.html

Около 1,5 тысяч боевиков ВСУ ликвидированы в зоне спецоперации за сутки

Около 1,5 тысяч боевиков ВСУ ликвидированы в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Около 1,5 тысяч боевиков ВСУ ликвидированы в зоне спецоперации за сутки

Вооруженные силы России за сутки на разных участках фронта продвинулись вперед, заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику противника в 151... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T14:12

2026-10-10T14:12

2026-10-10T14:12

украина

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_d6c080ef3655e816d3cb44bb51b3116a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки на разных участках фронта продвинулись вперед, заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику противника в 151 районе, сократив армию Украины еще на 1455 боевиков и десятки машин и орудий. Это следует из сводки Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, рекордные потери враг понес в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС РФ, где за сутки было выведено из строя до 525 украинских боевиков.Согласно последней сводке с фронта, подразделения группировки войск "Центр" поразили две механизированные бригад ВСУ и две бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старорайское, Роганское, Белозерское, Сергеевка и Веселая Гора в ДНР.В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города."Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты "Добропольская". Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений. В течение суток освобождено 82 здания, в том числе четыре производственных сооружения, уничтожено более 35 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины", – уточнили в МО РФ.Еще 275 военнослужащих армия Украины потеряла в боях с подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Покровское Днепропетровской области, Никольское, Николай-Поле, Вольнянка и Заливное Запорожской области", – сообщили в Минобороны.Одновременно в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 270 военнослужащих.По информации МО РФ, бойцы "Севера" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, при этом в кольце в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области."Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса", – отметили в ведомстве.Кроме того, в ходе расширения внешней зоны контроля "северяне" продолжают бои за овладение населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.В то же время в Харьковской области подразделениями группировки поражены живая сила и техника механизированной бригады, а также двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах восьми населенных пунктов (Слатино, Березовка, Замуловка, Мартовое, Водяное, Циркуны, Черкасская Лозовая и Русская Лозовая)."В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Тополя, Стецковка и Осоевка Сумской области", – добавили в Минобороны.В то же время подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глубокая Макатиха, Яцковка и Карповка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих", – отметили в ведомстве.За сутки подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Молочар, Краматорск, Беленькое, Славянск и Семеновка Донецкой Народной Республики, сократив армию противника еще на более чем полторы сотни боевиков."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих ВСУ", – сообщили в Минобороны.Всего, по данным МО РФ, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА и ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, цехам производства беспилотников и местам их хранения и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под ХарьковомИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и СШАРодился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости