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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября
В Крыму ночь на субботу прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:19
2026-10-10T09:19
2026-10-10T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на субботу прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 10 октября - в подборке РИА Новости Крым.В 1.40 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*. Ее отменили в 3.30."Отбой беспилотной опасности в республике Крым", - говорилось в сообщении.Крымский мост ночью и утром в субботу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По информации на 9.00 очередь собралась со стороны Керчи - в ней 300 машин, время ожидания - около часа.В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в субботу морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, отключение электроэнергии
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября
Новости Крыма на утро 10 октября
09:19 10.10.2026 (обновлено: 09:20 10.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на субботу прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
Главное на утро 10 октября - в подборке РИА Новости Крым.
В 1.40 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*. Ее отменили в 3.30.
"Отбой беспилотной опасности в республике Крым", - говорилось в сообщении.
Крымский мост ночью и утром в субботу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По информации на 9.00 очередь собралась со стороны Керчи - в ней 300 машин, время ожидания - около часа.
В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной
, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".
"Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия магистральной электрической сети остается сложная обстановка с электроснабжением в Бахчисарайском районе. Применяются резервные схемы", - говорится в сообщении.
В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в субботу морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.