https://crimea.ria.ru/20261010/novosti-kryma-chto-proizoshlo-nochyu-i-utrom-10-oktyabrya-1160101955.html

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Новости Крыма: что произошло ночью и утром 10 октября

В Крыму ночь на субботу прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T09:19

2026-10-10T09:19

2026-10-10T09:20

новости крыма

крым

севастополь

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на субботу прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 10 октября - в подборке РИА Новости Крым.В 1.40 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*. Ее отменили в 3.30."Отбой беспилотной опасности в республике Крым", - говорилось в сообщении.Крымский мост ночью и утром в субботу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По информации на 9.00 очередь собралась со стороны Керчи - в ней 300 машин, время ожидания - около часа.В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в субботу морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, отключение электроэнергии