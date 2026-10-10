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Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть
Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть
ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T07:24
2026-10-10T08:40
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Также, по его информации, поврежден железнодорожный мост. "Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия", - уточнил Слюсарь.По его данным, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгорания, написал губернатор. Он напомнил, что продолжается работа сил ПВО. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости, новости сво
Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть

При атаке ВСУ на Ростовскую область повреждены многоквартирные дома и ж/д мост

07:24 10.10.2026 (обновлено: 08:40 10.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов в нескольких районах города. Люди эвакуированы. Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгораний", - написал он в своем канале в МАКС.
Также, по его информации, поврежден железнодорожный мост.
"Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия", - уточнил Слюсарь.
По его данным, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгорания, написал губернатор.
Он напомнил, что продолжается работа сил ПВО. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
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Юрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовостиНовости СВО
 
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