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Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть

Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть

ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T07:24

2026-10-10T07:24

2026-10-10T08:40

юрий слюсарь

ростов-на-дону

ростовская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Также, по его информации, поврежден железнодорожный мост. "Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия", - уточнил Слюсарь.По его данным, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгорания, написал губернатор. Он напомнил, что продолжается работа сил ПВО. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости, новости сво