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Мэр Днепропетровска сбежал с Украины – СМИ
Мэр Днепропетровска сбежал с Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Мэр Днепропетровска сбежал с Украины – СМИ
Мэр Днепропетровска Борис Филатов* покинул Украину из-за расследования НАБУ. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T18:26
2026-10-10T18:26
2026-10-10T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* покинул Украину из-за расследования НАБУ. Об этом пишут украинские СМИ. Антикоррупционные органы готовили подозрение в адрес чиновника, уточняется в СМИ.НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.В начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского.Факты о коррупции в Украине регулярно появляются в СМИ, у блогеров и социальных сетях политиков разного уровня этой страны. Обвинения в коррупции предъявляли Ермаку. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. 19 августа сообщалось о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского.* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с ПутинымНа Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУНАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, сми, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости
Мэр Днепропетровска сбежал с Украины – СМИ
Мэр Днепропетровска Филатов покинул страну из-за расследования НАБУ – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* покинул Украину из-за расследования НАБУ. Об этом пишут украинские СМИ.
"После публичных нападок на детектива НАБУ Алексея Гейко Филатов* вчера уехал из страны", — говорится в публикации.
Антикоррупционные органы готовили подозрение в адрес чиновника, уточняется в СМИ.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.
В начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского
.
Факты о коррупции в Украине регулярно появляются в СМИ, у блогеров и социальных сетях политиков разного уровня этой страны. Обвинения в коррупции предъявляли Ермаку. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. 19 августа сообщалось о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
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