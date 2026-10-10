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Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи
Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи
Набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T07:02
2026-10-10T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального образования, председатель Керченского городского совета Денис Колесник по итогу обсуждения экспертным сообществом и властью нового генплана.Набережную в Керчи, согласно рассмотренному проекту, предлагается расширить и продлить, благодаря созданию протяженной зоны променада в районе завода Войкова на высокой части побережья.Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно и манил к себе гостей полуострова, добавил Колесник."Когда мы въезжаем в Крым, а Керчь – это ворота Крыма, чтобы уже с моста было видно панораму на город. А это реконструкция, музеефикация Древнего Пантикопея, его подсветка. Гора Митридат, панорамный вид бухты – чтобы это все смотрелось, с моста открывались эти красоты. Чтобы каждый, кто въезжает в нашу республику, захотел заехать в Керчь. Это наша основная задача. И, конечно, задержать человека в Керчи на какое-то время, чтобы ему было интересно, а достопримечательностей у нас большое количество", – сказал Колесник.Причем количество достопримечательностей обещает увеличиться, если общественность поддержит идеи, которые обсуждают сейчас специалисты. А именно строительство большого театра, эскизы которого уже существуют, но место для него пока не определено.По его словам, сторонники строительства театра мечтают "о здании, в котором можно было бы проводить конференции не только всероссийские, а может быть и международные"."И в ближайшие недели, может быть, месяц, мы примем уже окончательное решение, где бы мы это с керчанами видели, чтобы потом выносить на обсуждение общественности", – подытожил он.Ранее Колесник заявлял, что в соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, город будет изменяться как туристический центр, что предполагает вынос некоторых предприятий на окраины, придание определенного статуса центру для применения дизайн-кода, чтобы город выглядел в античном стиле и ряд других мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуВ Керчи скоро запустят новую котельнуюНазначен новый глава Керчи
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керчь, крым, благоустройство, городская среда, новости крыма, архитектура
Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи

В Керчи хотят изменить морской фасад и построить новый театр

07:02 10.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь
Керчь - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального образования, председатель Керченского городского совета Денис Колесник по итогу обсуждения экспертным сообществом и властью нового генплана.
Набережную в Керчи, согласно рассмотренному проекту, предлагается расширить и продлить, благодаря созданию протяженной зоны променада в районе завода Войкова на высокой части побережья.

"Мы хотим создать морской фасад... У нас есть район завода металлургического, это прибрежная часть города. Там есть земли, которые еще не освоены. Мы уже частично сделали там небольшой променад – в этом году был сдан парк Приморский, и в дальнейшем хотим его соединить, продлить, чтобы это была видовая набережная и с нее открывался вид на Крымский мост, на берег Тамани, на пролив, на бухту Керченскую", – рассказал Колесник.

Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно и манил к себе гостей полуострова, добавил Колесник.
"Когда мы въезжаем в Крым, а Керчь – это ворота Крыма, чтобы уже с моста было видно панораму на город. А это реконструкция, музеефикация Древнего Пантикопея, его подсветка. Гора Митридат, панорамный вид бухты – чтобы это все смотрелось, с моста открывались эти красоты. Чтобы каждый, кто въезжает в нашу республику, захотел заехать в Керчь. Это наша основная задача. И, конечно, задержать человека в Керчи на какое-то время, чтобы ему было интересно, а достопримечательностей у нас большое количество", – сказал Колесник.
Причем количество достопримечательностей обещает увеличиться, если общественность поддержит идеи, которые обсуждают сейчас специалисты. А именно строительство большого театра, эскизы которого уже существуют, но место для него пока не определено.
"Есть зарисовки определенные, сейчас технологии позволяют это быстро делать. Мнения еще немножко разделились, в какой части города его целесообразнее сделать... Ищем участок. Либо это где-то ближе к центру, либо ближе к крепости Керчь, потому что там тоже достаточно большое количество земель, и надо осваивать и ту часть города, развивать его в ту сторону. Пока об этом дискутируем", – поделился Колесник.
По его словам, сторонники строительства театра мечтают "о здании, в котором можно было бы проводить конференции не только всероссийские, а может быть и международные".
"И в ближайшие недели, может быть, месяц, мы примем уже окончательное решение, где бы мы это с керчанами видели, чтобы потом выносить на обсуждение общественности", – подытожил он.
Ранее Колесник заявлял, что в соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, город будет изменяться как туристический центр, что предполагает вынос некоторых предприятий на окраины, придание определенного статуса центру для применения дизайн-кода, чтобы город выглядел в античном стиле и ряд других мероприятий.
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