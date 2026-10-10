https://crimea.ria.ru/20261010/masshtabnaya-naberezhnaya-i-bolshoy-teatr-chto-khotyat-stroit-v-kerchi-1160083979.html

Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи

Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи

Набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T07:02

2026-10-10T07:02

2026-10-10T07:02

керчь

крым

благоустройство

городская среда

новости крыма

архитектура

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/03/1121314569_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41a7c9ea8ab5d708e6a2d269f63560af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Набережную в Керчи хотят сделать более масштабной и построить в городе большой театр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального образования, председатель Керченского городского совета Денис Колесник по итогу обсуждения экспертным сообществом и властью нового генплана.Набережную в Керчи, согласно рассмотренному проекту, предлагается расширить и продлить, благодаря созданию протяженной зоны променада в районе завода Войкова на высокой части побережья.Кроме того, есть идеи преобразить вид, открывающийся при въезде в Керчь через Крымский мост так, чтобы город выглядел эффектно и манил к себе гостей полуострова, добавил Колесник."Когда мы въезжаем в Крым, а Керчь – это ворота Крыма, чтобы уже с моста было видно панораму на город. А это реконструкция, музеефикация Древнего Пантикопея, его подсветка. Гора Митридат, панорамный вид бухты – чтобы это все смотрелось, с моста открывались эти красоты. Чтобы каждый, кто въезжает в нашу республику, захотел заехать в Керчь. Это наша основная задача. И, конечно, задержать человека в Керчи на какое-то время, чтобы ему было интересно, а достопримечательностей у нас большое количество", – сказал Колесник.Причем количество достопримечательностей обещает увеличиться, если общественность поддержит идеи, которые обсуждают сейчас специалисты. А именно строительство большого театра, эскизы которого уже существуют, но место для него пока не определено.По его словам, сторонники строительства театра мечтают "о здании, в котором можно было бы проводить конференции не только всероссийские, а может быть и международные"."И в ближайшие недели, может быть, месяц, мы примем уже окончательное решение, где бы мы это с керчанами видели, чтобы потом выносить на обсуждение общественности", – подытожил он.Ранее Колесник заявлял, что в соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, город будет изменяться как туристический центр, что предполагает вынос некоторых предприятий на окраины, придание определенного статуса центру для применения дизайн-кода, чтобы город выглядел в античном стиле и ряд других мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуВ Керчи скоро запустят новую котельнуюНазначен новый глава Керчи

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, благоустройство, городская среда, новости крыма, архитектура