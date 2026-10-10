https://crimea.ria.ru/20261010/krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-iz-kerchi-seychas-1160106794.html

Крымский мост: сколько ждать проезда из Керчи сейчас

Крымский мост: сколько ждать проезда из Керчи сейчас - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Крымский мост: сколько ждать проезда из Керчи сейчас

К 15 часам субботы у Крымского моста сохраняются очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T15:03

2026-10-10T15:03

2026-10-10T15:03

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. К 15 часам субботы у Крымского моста сохраняются очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Пробки на выезде из Крыма начали скапливаться с утра субботы. К 9:00 поезда ждали 300 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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