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Крымский мост сейчас: обстановка на 9 утра субботы
Крымский мост сейчас: обстановка на 9 утра субботы - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на 9 утра субботы
Очередь со стороны Керчи у Крымского моста растет с 8 утра. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщил канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:27
2026-10-10T09:27
2026-10-10T09:27
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи у Крымского моста растет с 8 утра. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд свободен. В 8 утра на транспортном переходе проезда ждали 190 машин.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: обстановка на 9 утра субботы
Крымский мост сейчас - в очереди 300 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи у Крымского моста растет с 8 утра. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщил канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 9:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания - более часа", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободен.
В 8 утра на транспортном переходе проезда ждали 190 машин.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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