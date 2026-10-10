https://crimea.ria.ru/20261010/krymchanka-investirovala-v-moshennikov-bolshe-200-tysyach-rubley-1160108055.html
Крымчанка "инвестировала" в мошенников больше 200 тысяч рублей
Крымчанка "инвестировала" в мошенников больше 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Крымчанка "инвестировала" в мошенников больше 200 тысяч рублей
53-летняя жительница Сакского района Крыма в погоне за легким заработком на инвестициях отдала мошенникам более 200 тысяч рублей. Подробности преступной схемы,... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T16:21
2026-10-10T16:21
2026-10-10T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 53-летняя жительница Сакского района Крыма в погоне за легким заработком на инвестициях отдала мошенникам более 200 тысяч рублей. Подробности преступной схемы, на которую попалась крымчанка, рассказали в республиканском МВД.Как установили сотрудники полиции, куда обратилась пострадавшая от действий мошенников женщина, все началось в марте текущего года, когда она решила начать зарабатывать на бирже, увидев рекламное объявление в одном из мессенджеров."Она перешла по указанной ссылке и вступила в группу, посвященную инвестициям. Вскоре с ней связалась неизвестная, представившаяся куратором инвестиционного проекта. Собеседница пообещала сопровождать женщину на всех этапах, помогать совершать финансовые операции и выводить полученную прибыль", – рассказали в полиции.Злоумышленница была убедительной, и, поверив обещаниям легкого и быстрого дохода, женщина начала выполнять ее указания и переводить деньги на предложенные для этого счета, но шло время, а прибыли все не было, а связь с "куратором инвестпроекта" пропала.Спустя несколько месяцев злоумышленница снова вышла на связь, предложила возобновить "сотрудничество". Она пообещала женщине помочь вернуть ранее вложенные средства, заверив, что для этого придется сначала оплатить "обязательный налог".В надежде получить выброшенные на ветер деньги назад жертва обмана сперва поверила, а когда начала сомневаться, посыпались угрозы.Осознать, что она стала жертвой преступления, женщине помогли знакомые, они же и убедили ее обратиться в полицию.По итогу было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, которое было совершенно с причинением значительного ущерба."Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению", – уточнили в полиции.В ведомстве напомнили, что доверять предложениям о гарантированном высоком доходе при минимальных вложениях не стоит, а требования оплатить "налог", "комиссию" или "страховку" перед выводом средств являются поводом немедленно прекратить общение."Не поддавайтесь на угрозы блокировкой счетов или уголовной ответственностью и не переводите деньги на неизвестные счета. При возникновении подозрений прекратите общение и обратитесь в полицию по телефону 102", – предупредили правооранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пенсионерка за криптокошелек продала свою квартиру для аферистовКак мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономИменная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
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РИА Новости Крым
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крым, сакский район, мошенничество, мвд по республике крым, происшествия, цифровая безопасность, киберпреступность, новости крыма, общество
Крымчанка "инвестировала" в мошенников больше 200 тысяч рублей
Крымчанка в погоне за легким заработком на инвестициях отдала мошенникам 200 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. 53-летняя жительница Сакского района Крыма в погоне за легким заработком на инвестициях отдала мошенникам более 200 тысяч рублей. Подробности преступной схемы, на которую попалась крымчанка, рассказали в республиканском МВД.
Как установили сотрудники полиции, куда обратилась пострадавшая от действий мошенников женщина, все началось в марте текущего года, когда она решила начать зарабатывать на бирже, увидев рекламное объявление в одном из мессенджеров.
"Она перешла по указанной ссылке и вступила в группу, посвященную инвестициям. Вскоре с ней связалась неизвестная, представившаяся куратором инвестиционного проекта. Собеседница пообещала сопровождать женщину на всех этапах, помогать совершать финансовые операции и выводить полученную прибыль", – рассказали в полиции.
Злоумышленница была убедительной, и, поверив обещаниям легкого и быстрого дохода, женщина начала выполнять ее указания и переводить деньги на предложенные для этого счета, но шло время, а прибыли все не было, а связь с "куратором инвестпроекта" пропала.
Спустя несколько месяцев злоумышленница снова вышла на связь, предложила возобновить "сотрудничество". Она пообещала женщине помочь вернуть ранее вложенные средства, заверив, что для этого придется сначала оплатить "обязательный налог".
В надежде получить выброшенные на ветер деньги назад жертва обмана сперва поверила, а когда начала сомневаться, посыпались угрозы.
"Злоумышленники перешли к психологическому давлению. Они стали угрожать ей блокировкой банковских счетов и привлечением к уголовной ответственности якобы за невывод денежных средств с инвестиционных счетов. В результате под воздействием мошенников женщина лишилась более 200 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.
Осознать, что она стала жертвой преступления, женщине помогли знакомые, они же и убедили ее обратиться в полицию.
По итогу было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, которое было совершенно с причинением значительного ущерба.
"Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению", – уточнили в полиции.
В ведомстве напомнили, что доверять предложениям о гарантированном высоком доходе при минимальных вложениях не стоит, а требования оплатить "налог", "комиссию" или "страховку" перед выводом средств являются поводом немедленно прекратить общение.
"Не поддавайтесь на угрозы блокировкой счетов или уголовной ответственностью и не переводите деньги на неизвестные счета. При возникновении подозрений прекратите общение и обратитесь в полицию по телефону 102", – предупредили правооранители.
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