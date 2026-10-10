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"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T10:10
2026-10-10T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Видео работы российских военных публикует в пятницу Минобороны России."Операторы разведывательных БПЛА Псковской "крылатой пехоты" успешно ведут воздушную разведку в зоне своей ответственности, опытные операторы беспилотников регулярно обнаруживают, корректируют и наводят ударные БПЛА самолетного и коптерного типа, артиллерию и авиацию, которые по полученным координатам уничтожают украинские формирования внутри населенного пункта", – информируют в МО.Так, только на счету оператора разведывательного БПЛА с позывным "Беркут" около тысячи боевых вылетов и более ста уничтоженных целей противника."На самом деле, я совсем не знал ничего о "мавиках". Я очень много играл в компьютерные игры, когда мне сказали, что есть вариант попасть сюда, я сразу же согласился и пришел. И уже два года успешно веду службу, нахожу цели. Моя главная задача — разведка: пехота, бронетехника, укрепления противника. У меня более уже, наверное, тысячи вылетов. И целей уже за сотни, я их уже даже перестал считать – приношу пользу, и это для меня самое главное. У них нет никаких шансов – победа будет за нами", – говорит "Беркут".Координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после приказа командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными дронами, артиллерией и авиацией. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение живой силы ВСУ в Доброполье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в ЗапорожьеАрмия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронтаНовороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
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новости сво, видео, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
Псковские десантники уничтожают ВСУ в Доброполье в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Видео работы российских военных публикует в пятницу Минобороны России.
"Операторы разведывательных БПЛА Псковской "крылатой пехоты" успешно ведут воздушную разведку в зоне своей ответственности, опытные операторы беспилотников регулярно обнаруживают, корректируют и наводят ударные БПЛА самолетного и коптерного типа, артиллерию и авиацию, которые по полученным координатам уничтожают украинские формирования внутри населенного пункта", – информируют в МО.
Так, только на счету оператора разведывательного БПЛА с позывным "Беркут" около тысячи боевых вылетов и более ста уничтоженных целей противника.
"На самом деле, я совсем не знал ничего о "мавиках". Я очень много играл в компьютерные игры, когда мне сказали, что есть вариант попасть сюда, я сразу же согласился и пришел. И уже два года успешно веду службу, нахожу цели. Моя главная задача — разведка: пехота, бронетехника, укрепления противника. У меня более уже, наверное, тысячи вылетов. И целей уже за сотни, я их уже даже перестал считать – приношу пользу, и это для меня самое главное. У них нет никаких шансов – победа будет за нами", – говорит "Беркут".
Координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после приказа командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными дронами, артиллерией и авиацией. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение живой силы ВСУ в Доброполье.
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