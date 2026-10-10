Рейтинг@Mail.ru
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261010/krylataya-pekhota-bet-vraga-v-dobropole--kadry-rabot-vs-rf-1160086876.html
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.10.2026
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ
Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T10:10
2026-10-10T10:10
новости сво
видео
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/09/1160087271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb323ac8bf36439cabc0050523125e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Видео работы российских военных публикует в пятницу Минобороны России."Операторы разведывательных БПЛА Псковской "крылатой пехоты" успешно ведут воздушную разведку в зоне своей ответственности, опытные операторы беспилотников регулярно обнаруживают, корректируют и наводят ударные БПЛА самолетного и коптерного типа, артиллерию и авиацию, которые по полученным координатам уничтожают украинские формирования внутри населенного пункта", – информируют в МО.Так, только на счету оператора разведывательного БПЛА с позывным "Беркут" около тысячи боевых вылетов и более ста уничтоженных целей противника."На самом деле, я совсем не знал ничего о "мавиках". Я очень много играл в компьютерные игры, когда мне сказали, что есть вариант попасть сюда, я сразу же согласился и пришел. И уже два года успешно веду службу, нахожу цели. Моя главная задача — разведка: пехота, бронетехника, укрепления противника. У меня более уже, наверное, тысячи вылетов. И целей уже за сотни, я их уже даже перестал считать – приношу пользу, и это для меня самое главное. У них нет никаких шансов – победа будет за нами", – говорит "Беркут".Координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после приказа командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными дронами, артиллерией и авиацией. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение живой силы ВСУ в Доброполье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в ЗапорожьеАрмия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронтаНовороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/09/1160087271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdc3f7b229a7606a5c4fe0201da598c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, видео, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео
"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФ

Псковские десантники уничтожают ВСУ в Доброполье в ДНР

10:10 10.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Центр" ведут активную боевую работу на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Видео работы российских военных публикует в пятницу Минобороны России.
"Операторы разведывательных БПЛА Псковской "крылатой пехоты" успешно ведут воздушную разведку в зоне своей ответственности, опытные операторы беспилотников регулярно обнаруживают, корректируют и наводят ударные БПЛА самолетного и коптерного типа, артиллерию и авиацию, которые по полученным координатам уничтожают украинские формирования внутри населенного пункта", – информируют в МО.
Так, только на счету оператора разведывательного БПЛА с позывным "Беркут" около тысячи боевых вылетов и более ста уничтоженных целей противника.
"На самом деле, я совсем не знал ничего о "мавиках". Я очень много играл в компьютерные игры, когда мне сказали, что есть вариант попасть сюда, я сразу же согласился и пришел. И уже два года успешно веду службу, нахожу цели. Моя главная задача — разведка: пехота, бронетехника, укрепления противника. У меня более уже, наверное, тысячи вылетов. И целей уже за сотни, я их уже даже перестал считать – приношу пользу, и это для меня самое главное. У них нет никаких шансов – победа будет за нами", – говорит "Беркут".
Координаты местоположения целей незамедлительно передаются на пункт управления, после приказа командования по объектам противника наносится огневое поражение ударными дронами, артиллерией и авиацией. Кадры объективного контроля ежедневно фиксируют точные попадания и полное уничтожение живой силы ВСУ в Доброполье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье
Армия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронта
Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
 
Новости СВОВидеоМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Группировка войск "Днепр"Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния