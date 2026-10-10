https://crimea.ria.ru/20261010/kollaps-v-kieve-net-sveta-i-vody-ostanovleno-metro-1160105419.html

Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро

Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро

Перебои с водой начались в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T13:55

2026-10-10T13:55

2026-10-10T14:06

киев

задержание михаила саакашвили на украине

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перебои с водой начались в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро.Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго"."Произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которые были задействованы в обеспечении электроснабжения части города Киева и Киевской области... Значительная часть потребителей в регионе в настоящее время обесточена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.Жителей столичного региона призывают экономить электроэнергию, если она у них есть. Восстановительные работы уже ведутся, заверили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, задержание михаила саакашвили на украине, виталий кличко, новости сво, удары по украине, украина