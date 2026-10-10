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Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро
Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро
Перебои с водой начались в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T13:55
2026-10-10T14:06
киев
задержание михаила саакашвили на украине
виталий кличко
новости сво
удары по украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перебои с водой начались в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро.Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго"."Произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которые были задействованы в обеспечении электроснабжения части города Киева и Киевской области... Значительная часть потребителей в регионе в настоящее время обесточена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.Жителей столичного региона призывают экономить электроэнергию, если она у них есть. Восстановительные работы уже ведутся, заверили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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киев, задержание михаила саакашвили на украине, виталий кличко, новости сво, удары по украине, украина
Коллапс в Киеве: нет света и воды, остановлено метро

В Киеве нет воды и остановлено метро из-за отсутствия электричества

13:55 10.10.2026 (обновлено: 14:06 10.10.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Перебои с водой начались в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.
Также украинские СМИ сообщают о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве. Позднее в городе остановило работу метро.
Значительная часть потребителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения, подтвердила украинская компания "Укрэнерго".
"Произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которые были задействованы в обеспечении электроснабжения части города Киева и Киевской области... Значительная часть потребителей в регионе в настоящее время обесточена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Жителей столичного региона призывают экономить электроэнергию, если она у них есть. Восстановительные работы уже ведутся, заверили в компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КиевЗадержание Михаила Саакашвили на УкраинеВиталий КличкоНовости СВОУдары по УкраинеУкраина
 
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