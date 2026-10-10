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Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года
Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года
До конца этого года в Крыму достроят три магистральных водовода в Керчи, Феодосии и Евпатории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T18:47
2026-10-10T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. До конца этого года в Крыму достроят три магистральных водовода в Керчи, Феодосии и Евпатории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он напомнил, что в конце сентября в Керчи ввели в эксплуатацию и переключили абонентов со старого на новый магистральный водовод. А до конца года будет завершена трехлетняя программа по модернизации, реконструкции магистральных водоводов в городе.Кроме того, по казначейским инфраструктурным кредитам, несмотря на то, что срок окончания общей программы для предприятия указан 2027 год, все работы будут выполнены до конца 2026 года, подчеркнул Максим Новик."Была поставлена задача несмотря ни на что не провалить ни один объект, так как любая стройка максимально эффективна, и в нашем случае работы - это стабильное водоснабжение населения, объекты ждут люди. И даже в данной тяжелой ситуации отсрочить выполнение работ по тем объектам, где люди должны получить воду, мы не могли себе позволить", - подчеркнул он.Сейчас, по его словам, на предприятии сформирован достаточный запас топлива, так что работы останавливаться не будут."У нас всегда под завязку полные генераторы на случай каких-то критичных ситуаций. То, что мы уже пережили, я считаю, это был пик ситуации, сейчас она абсолютно спокойна. И сотрудники понимают, как действовать в любой критический момент. Тут ресурс уже настолько сформирован, что, даже если вдруг ситуация будет ухудшаться, мы к ней готовы. Не видим никаких проблем с этим. По поводу воды - практически везде мы подаем воду круглосуточно в настоящий момент", - сообщил Новик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму строят объекты по госпрограммеВ унисон с энергетиками: как Крым обеспечивали водой во время ЧСВесь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
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Какие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года

В Крыму в этом году достроят водоводы в Керчи, Феодосии и Евпатории - Новик

18:47 10.10.2026
 
© РИА Новости КрымВ Керчи строят водовод
В Керчи строят водовод - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. До конца этого года в Крыму достроят три магистральных водовода в Керчи, Феодосии и Евпатории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Он напомнил, что в конце сентября в Керчи ввели в эксплуатацию и переключили абонентов со старого на новый магистральный водовод. А до конца года будет завершена трехлетняя программа по модернизации, реконструкции магистральных водоводов в городе.
"В этом году завершится работа и будут введены в эксплуатацию 20 километров магистральных сетей в Феодосии, что стабилизирует водоснабжение города и существенно сократит потери. Также продолжаются работы по Евпаторийскому водоводу - еще два участка в этом году будут сделаны". - заверил директор "Воды Крыма".
Кроме того, по казначейским инфраструктурным кредитам, несмотря на то, что срок окончания общей программы для предприятия указан 2027 год, все работы будут выполнены до конца 2026 года, подчеркнул Максим Новик.
"Была поставлена задача несмотря ни на что не провалить ни один объект, так как любая стройка максимально эффективна, и в нашем случае работы - это стабильное водоснабжение населения, объекты ждут люди. И даже в данной тяжелой ситуации отсрочить выполнение работ по тем объектам, где люди должны получить воду, мы не могли себе позволить", - подчеркнул он.
Сейчас, по его словам, на предприятии сформирован достаточный запас топлива, так что работы останавливаться не будут.
"У нас всегда под завязку полные генераторы на случай каких-то критичных ситуаций. То, что мы уже пережили, я считаю, это был пик ситуации, сейчас она абсолютно спокойна. И сотрудники понимают, как действовать в любой критический момент. Тут ресурс уже настолько сформирован, что, даже если вдруг ситуация будет ухудшаться, мы к ней готовы. Не видим никаких проблем с этим. По поводу воды - практически везде мы подаем воду круглосуточно в настоящий момент", - сообщил Новик.
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