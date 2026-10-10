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Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T14:32
2026-10-10T14:32
2026-10-10T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках национального проекта "Семья".Отмечается, что выплату могут получить родители, в возрасте не старше 35 лет, которые живут в городе и зарегистрировали ребенка в местных Управлениях записи актов гражданского состояния (ЗАГС)."Заявление нужно подать через Госуслуги или в МФЦ... Сумма зависит от числа детей. За первого ребенка вернут половину аренды, но не больше 19 325 рублей в месяц, за второго и следующих – 75%, до 33 787,50 рублей", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ЧС в Крыму возобновят со следующей неделиБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 годаВ России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
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Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
В Севастополе более 30 молодым семьям компенсировали расходы на съемное жилье