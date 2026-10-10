Рейтинг@Mail.ru
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261010/kak-v-sevastopole-molodym-semyam-kompensiruyut-chast-raskhodov-na-zhile-1160105829.html
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T14:32
2026-10-10T14:32
севастополь
новости севастополя
крым
жилье
жилье в крыму
господдержка
правительство севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148133148_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_66bd9f514fbed540dca94f465c9c58bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках национального проекта "Семья".Отмечается, что выплату могут получить родители, в возрасте не старше 35 лет, которые живут в городе и зарегистрировали ребенка в местных Управлениях записи актов гражданского состояния (ЗАГС)."Заявление нужно подать через Госуслуги или в МФЦ... Сумма зависит от числа детей. За первого ребенка вернут половину аренды, но не больше 19 325 рублей в месяц, за второго и следующих – 75%, до 33 787,50 рублей", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ЧС в Крыму возобновят со следующей неделиБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 годаВ России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148133148_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_46ffcc13c002d73495b38b86f1ef01c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, жилье, жилье в крыму, господдержка, правительство севастополя
Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье

В Севастополе более 30 молодым семьям компенсировали расходы на съемное жилье

14:32 10.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках национального проекта "Семья".
"Свыше тридцати семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Молодым семьям компенсируют часть расходов на аренду квартир по нацпроекту "Семья", – сообщается в официальном канале правительства города на платформе МАКС.
Отмечается, что выплату могут получить родители, в возрасте не старше 35 лет, которые живут в городе и зарегистрировали ребенка в местных Управлениях записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
"Заявление нужно подать через Госуслуги или в МФЦ... Сумма зависит от числа детей. За первого ребенка вернут половину аренды, но не больше 19 325 рублей в месяц, за второго и следующих – 75%, до 33 787,50 рублей", – уточнили в правительстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выплаты по ЧС в Крыму возобновят со следующей недели
Более 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 года
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
 
СевастопольНовости СевастополяКрымЖильеЖилье в КрымуГосподдержкаПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния