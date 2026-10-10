https://crimea.ria.ru/20261010/kak-v-sevastopole-molodym-semyam-kompensiruyut-chast-raskhodov-na-zhile-1160105829.html

Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье

Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Как в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье

Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T14:32

2026-10-10T14:32

2026-10-10T14:32

севастополь

новости севастополя

крым

жилье

жилье в крыму

господдержка

правительство севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148133148_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_66bd9f514fbed540dca94f465c9c58bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше 30 семей получили компенсацию за съемное жилье в Севастополе. Об этом сообщили в правительстве города, отметив, что меры поддержки оказываются в рамках национального проекта "Семья".Отмечается, что выплату могут получить родители, в возрасте не старше 35 лет, которые живут в городе и зарегистрировали ребенка в местных Управлениях записи актов гражданского состояния (ЗАГС)."Заявление нужно подать через Госуслуги или в МФЦ... Сумма зависит от числа детей. За первого ребенка вернут половину аренды, но не больше 19 325 рублей в месяц, за второго и следующих – 75%, до 33 787,50 рублей", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты по ЧС в Крыму возобновят со следующей неделиБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 годаВ России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, жилье, жилье в крыму, господдержка, правительство севастополя