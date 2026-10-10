https://crimea.ria.ru/20261010/kadrovye-voennye-nato-voyuyut-za-ukrainu-v-zone-svo--zakharova-1160109388.html

Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова

Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова

Кадровые военные специалисты из стран НАТО непосредственно участвуют в боях на стороне вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T17:36

2026-10-10T17:36

2026-10-10T17:36

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

контингент нато

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Кадровые военные специалисты из стран НАТО непосредственно участвуют в боях на стороне вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников на фронтах в качестве расходного материала. Сами наемники в интервью не раз признавались, что командиры в ВСУ плохо координируют их действия и шансы выжить в бою невысоки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тыс – МирошникЕвропейские наемники массово бегут с УкраиныСК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, контингент нато, украина, новости сво, новости