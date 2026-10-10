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Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова
Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова
Кадровые военные специалисты из стран НАТО непосредственно участвуют в боях на стороне вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T17:36
2026-10-10T17:36
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Кадровые военные специалисты из стран НАТО непосредственно участвуют в боях на стороне вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников на фронтах в качестве расходного материала. Сами наемники в интервью не раз признавались, что командиры в ВСУ плохо координируют их действия и шансы выжить в бою невысоки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число иностранных наемников в ВСУ может достигать 20 тыс – МирошникЕвропейские наемники массово бегут с УкраиныСК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, контингент нато, украина, новости сво, новости
Кадровые военные НАТО воюют за Украину в зоне СВО – Захарова

НАТО направляет кадровых военных воевать за Украину – Захарова

17:36 10.10.2026
 
© AP Photo Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Кадровые военные специалисты из стран НАТО непосредственно участвуют в боях на стороне вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На стороне ВСУ воюют и кадровые натовские так называемые специалисты. Просто головорезы, военные советники, инструкторы, технические специалисты, которые оказывают отнюдь не консультативную помощь, которые просто по-настоящему воюют", – сказала Захарова в документальном фильме "Наемники. Разочарование" на ИС "Вести".
Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников на фронтах в качестве расходного материала. Сами наемники в интервью не раз признавались, что командиры в ВСУ плохо координируют их действия и шансы выжить в бою невысоки.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НАТОКонтингент НАТОУкраинаНовости СВОНовости
 
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