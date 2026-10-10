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Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях
Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях
Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях, Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T07:35
2026-10-10T07:35
южная транспортная прокуратура
ростов-на-дону
ростовская область
железная дорога
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях, Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками, сообщает ведомство.По информации ведомства, граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру&nbsp;8-919-899-87-33.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на область, поврежден железножорожный мост, несколько многоквартирных домоы, ранен мужчина, отражение атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону
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южная транспортная прокуратура, ростов-на-дону, ростовская область, железная дорога, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях

Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях

07:35 10.10.2026
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях, Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками, сообщает ведомство.
"10 октября 2026 года, имеются задержки подвижного состава из-за повреждения железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на область, поврежден железножорожный мост, несколько многоквартирных домоы, ранен мужчина, отражение атаки продолжается.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
Вчера, 07:24
Многоэтажки и ж/д мост: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую оласть
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Южная транспортная прокуратураРостов-на-ДонуРостовская областьЖелезная дорогаАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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