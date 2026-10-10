https://crimea.ria.ru/20261010/iz-za-povrezhdeniya-mosta-v-rostove-poezda-zaderzhivayutsya-v-oboikh-napravleniyakh-1160100665.html

Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях

Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях

Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях, Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T07:35

2026-10-10T07:35

2026-10-10T07:35

южная транспортная прокуратура

ростов-на-дону

ростовская область

железная дорога

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Из-за повреждения моста в Ростове поезда задерживаются в обоих направлениях, Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками, сообщает ведомство.По информации ведомства, граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на область, поврежден железножорожный мост, несколько многоквартирных домоы, ранен мужчина, отражение атаки продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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южная транспортная прокуратура, ростов-на-дону, ростовская область, железная дорога, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости