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Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США

Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США

США продолжают быть стороной украинского конфликта, а досрочное прекращение переговоров с Украиной и Европой в Майами - следствие очередной искры между... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T12:49

2026-10-10T12:49

2026-10-10T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. США продолжают быть стороной украинского конфликта, а досрочное прекращение переговоров с Украиной и Европой в Майами - следствие очередной искры между американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, военный корреспондент Станислав Смагин, отметив, что причиной срыва встречи стало несогласие в вопросах, связанных с интересами Вашингтона в топливно-энергетической сфере.Накануне встреча в Майами делегаций США, Украины и Европы по вопросам украинского конфликта завершилась досрочно. О том, что во второй запланированный день, 10 октября, мероприятий не будет по неизвестным причинам, сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X. Агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что в ходе переговоров якобы обсуждались "некоторые идеи" касательно территорий. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, оценивая встречу, заявил, что ее участники провели конструктивные обсуждения возможных шагов по снижению напряженности и завершению конфликта для достижения прочного и длительного мира. В тот же день президент России Владимир Путин проводил телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, по итогам которого сообщил, что Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.По словам Смагина, Трампу и его команде по внутриполитическим причинам сегодня выгодно поскорее урегулировать ситуацию на мировом топливо-энергетическом рынке в преддверии предстоящих довыборов в Конгресс в начале ноября."Ему выгодно, чтобы цены там стали пониже, а топлива побольше, что собственно, и обусловливает эту топливную дизельную "сделку" с Россией", – отметил Смагин.Но это не выгодно Зеленскому, который сегодня иначе видит продолжение конфликта с РФ, добавил он.По мнению эксперта, Зеленский уже поднаторел в политических играх и хочет продолжать, поэтому постоянно ставит условия, вроде "40 дней давления на Россию для деэскалации", которые оканчивается для самой Украины плачевно. Но поскольку интересы украинского народа и количество жертв Зеленского мало интересуют, все продолжается."Его в этом поддерживает Европа. Не вся, но значительные ее игроки", – заметил политолог.Таким образом подходы Украины и Америки к "урегулированию" украинского кризиса на данном этапе не совпадают, что и вылилось в очередной конфликт и срыв запланированной на два дня встречи, считает Смагин."Наверняка что-то произошло за кулисами, какая-то ругань. Зеленский неприятен лично Трампу, у них есть разногласия в вопросах прагматических, а не только личностных. И вот искра пробежала", – сказал Смагин.Однако подобных искр было уже немало с 2019 года, когда Зеленский фактически оказался на стороне Джо Байдена, то есть оппозиционной Трампу политической элиты, тем не менее они с до сих пор "худо-бедно продолжают взаимодействовать", и это не случайно, подчеркнул эксперт."Мы помним их знаменитую ругань в Белом доме, но прошло два с лишним года, а воз и ныне там. Это тот случай, когда условно милые бранятся – только тешатся. Они все равно никуда друг от друга на данном историческом этапе не денутся. Америка – сторона конфликта, и предвзятая сторона, безусловно", – сказал эксперт.Все усилия США по урегулированию украинского конфликта, по мнению Смагина, сводятся к одной цели – возможному урегулированию в интересах в первую очередь, Америки."То есть урегулировать – да, но с максимальной выгодой для себя и чтобы Украина у нее (Америки – ред.) была по-прежнему под колпаком. А с Россией чтобы вроде бы как наладить отношения, при этом стараться вести ее по тому коридору решений, который выгоден Трампу". Вот такие цели ставит США в процессе мирного урегулирования", – полагает Смагин.Эксперт считает, что делать какие-то далеко идущие выводы и строить иллюзии в отношении того, как очередное разногласие Трампа и Зеленского может помочь России в достижении целей СВО, не следует."России помочь может по-прежнему в первую очередь армия и флот", – убежден Смагин.Дональд Трамп назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "очень успешными переговорами", благодаря которым цены дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США пригласили Путина на саммит G20Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – Новак Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа

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мнения, сша, россия, политика, дональд трамп, владимир путин (политик), станислав смагин