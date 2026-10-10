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Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи
Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи
В Сочи 88-летняя женщина погибла под колесами грузовика. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T15:17
2026-10-10T15:17
2026-10-10T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Сочи 88-летняя женщина погибла под колесами грузовика. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло утром в субботу в поселке Нижняя Хобза. Накануне в Симферополе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса минивэна. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи
В Сочи грузовик насмерть сбил 88-летнюю женщину