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Два судна повреждены в Азове после атаки украинских БПЛА
Два судна повреждены в Азове после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Два судна повреждены в Азове после атаки украинских БПЛА
Два судна получили повреждения в Азове после атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T08:50
2026-10-10T08:50
2026-10-10T08:52
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Два судна получили повреждения в Азове после атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.После ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, по оперативным данным, пострадали шесть ростовчан. Двоим медики оказали помощь на месте, четверо были доставлены в больницы. В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние - средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь, уточнил губернатор. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске пострадала незаселенная новостройка. Пожар тушат на складских промышленных помещениях. В настоящее время движение поездов по железнодорожному мосту, который был поврежден, полностью восстановлено. Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, происшествия
Два судна повреждены в Азове после атаки украинских БПЛА
В Азове после атаки украинских БПЛА повреждены два судна - губернатор Ростовской области
08:50 10.10.2026 (обновлено: 08:52 10.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Два судна получили повреждения в Азове после атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Азове повреждены два судна. Предварительно, погибших и пострадавших на борту нет", - написал он в своем канале в МАКС.
После ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, по оперативным данным, пострадали шесть ростовчан. Двоим медики оказали помощь на месте, четверо были доставлены в больницы. В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние - средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь, уточнил губернатор.
В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске пострадала незаселенная новостройка. Пожар тушат на складских промышленных помещениях.
В настоящее время движение поездов по железнодорожному мосту, который был поврежден, полностью восстановлено.
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область
, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.