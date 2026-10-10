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Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за атаки на Ростов-на-Дону
Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за атаки на Ростов-на-Дону
Два поезда "Таврия" задерживаются в пути в связи со временной приостановкой движения в Ростовской области, которая произошла из-за повреждения железнодорожного... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T14:49
2026-10-10T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути в связи со временной приостановкой движения в Ростовской области, которая произошла из-за повреждения железнодорожного моста сегодня утром. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Если вам нужна информация по ситуации – звоните по телефонам нашей горячей линии: 8 800 775 54 53 8 800 100 54 53Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост. Также стало известно о повреждении железнодорожного моста в Брянской области после атаки дронов ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за атаки на Ростов-на-Дону

Задержка поездов из-за атаки на Ростов - два поезда "Таврия" отстают от графика

14:49 10.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути в связи со временной приостановкой движения в Ростовской области, которая произошла из-за повреждения железнодорожного моста сегодня утром. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

"По состоянию на 14:00 МСК поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 9 октября, следует с опозданием на 3 часа. Поезд № 157/158 Новороссийск-Москва, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1,5 часа", - сообщили в компании.

По данным перевозчика, время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Если вам нужна информация по ситуации – звоните по телефонам нашей горячей линии: 8 800 775 54 53 8 800 100 54 53
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост. Также стало известно о повреждении железнодорожного моста в Брянской области после атаки дронов ВСУ.
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