День рождения Путина и митинг за мир на Украине – топ новостей недели
День рождения президента РФ Владимира Путина и митинг за мир на Украине – топ недели
© Кремль в МАКСПрезидент России Владимир Путин и Герхард Шрёдер
© Кремль в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского. Ожесточенные бои в Красном Лимане Луганской Народной Республики. Готовность германии к переговорам по мирному урегулированию на Украине. Украинцы вышли на митинг с требованием добиться мира. В Госдуме рассказали о возможности получить компенсации по советским вкладам. Президент России Владимир Путин отметил 74-летие.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по Украине в ответ на террор Киева
Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Об этом заявили в Минобороны. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность, подчеркнули в военном ведомстве.
Ситуация в Красном Лимане
Глава ДНР Денис Пушилин на этой неделе проинформировал о ситуации в Красном Лимане, где идут ожесточенные встречные бои. По его словам, российские войска отражают контратаки украинских боевиков. По словам главы ДНР, противник ранее громогласно заявил, что у них в Красном Лимане "много успехов". Теперь ВСУ пытаются эти "успехи" продемонстрировать – перебрасывают на данный участок новые силы и "цепляется зубами", но встречают позиции российских бойцов.
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Мерц о готовности к переговорам
4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц в Киеве обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, сообщили немецкие СМИ. О необъявленном визите немецкого канцлера в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что Мерц прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации. По данным СМИ, однодневный визит канцлера омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.
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Митинг за мир на Украине
В минувшую субботу сторонники бывшего украинского журналиста, а ныне – военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине. Как сообщали местные СМИ, на демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз – 10 сентября, когда Тодоров призывал сограждан провести манифестацию против власти, коррупции и беспредела в стране. Она состоялась 10 сертября, но, по данным местных СМИ, собрала лишь несколько человек.
Компенсации по вкладам СССР
Компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий, рассказал на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, трехкратную компенсацию могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.
День рождения Путина
7 октября президент России Владимир Путин отметил 74-летие. Глава государства получил поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. Поздравили путина и главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Ко дню рождения президента РИА Новости Крым представило читателям самые яркие фото президента России.
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