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День рождения Путина и митинг за мир на Украине – топ новостей недели

День рождения Путина и митинг за мир на Украине – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.10.2026

День рождения Путина и митинг за мир на Украине – топ новостей недели

Заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского. Ожесточенные бои в Красном Лимане Луганской РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T16:01

2026-10-10T16:01

2026-10-10T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского. Ожесточенные бои в Красном Лимане Луганской Народной Республики. Готовность германии к переговорам по мирному урегулированию на Украине. Украинцы вышли на митинг с требованием добиться мира. В Госдуме рассказали о возможности получить компенсации по советским вкладам. Президент России Владимир Путин отметил 74-летие.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Удары по Украине в ответ на террор КиеваВооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Об этом заявили в Минобороны. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность, подчеркнули в военном ведомстве.Ситуация в Красном ЛиманеГлава ДНР Денис Пушилин на этой неделе проинформировал о ситуации в Красном Лимане, где идут ожесточенные встречные бои. По его словам, российские войска отражают контратаки украинских боевиков. По словам главы ДНР, противник ранее громогласно заявил, что у них в Красном Лимане "много успехов". Теперь ВСУ пытаются эти "успехи" продемонстрировать – перебрасывают на данный участок новые силы и "цепляется зубами", но встречают позиции российских бойцов.Мерц о готовности к переговорам4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц в Киеве обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, сообщили немецкие СМИ. О необъявленном визите немецкого канцлера в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что Мерц прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации. По данным СМИ, однодневный визит канцлера омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.Митинг за мир на УкраинеВ минувшую субботу сторонники бывшего украинского журналиста, а ныне – военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг с требованием добиться мира на Украине. Как сообщали местные СМИ, на демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз – 10 сентября, когда Тодоров призывал сограждан провести манифестацию против власти, коррупции и беспредела в стране. Она состоялась 10 сертября, но, по данным местных СМИ, собрала лишь несколько человек.Компенсации по вкладам СССРКомпенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий, рассказал на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, трехкратную компенсацию могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.День рождения Путина7 октября президент России Владимир Путин отметил 74-летие. Глава государства получил поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. Поздравили путина и главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Ко дню рождения президента РИА Новости Крым представило читателям самые яркие фото президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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