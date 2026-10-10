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ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов
ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2026
ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов
К вечеру субботы поле атаки ВСУ на Ростов в пути следования задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T19:13
2026-10-10T19:13
ростов-на-дону
ростовская область
поезд
расписание поездов в крыму
происшествия
атаки всу
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы поле атаки ВСУ на Ростов в пути следования задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании. Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, над регионом уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост. Изначально сообщалось о задержках 25 составов, в том числе двух поездов "Таврия"."В настоящее время с опозданием следует 13 поездов. Время опоздания пассажирских поездов, задержанных ранее из-за происшествия, сокращается. На конечные станции уже прибыло 12 задержанных поездов, еще 7 – введены в график", - говорится в сообщении.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростов-на-дону, ростовская область, поезд, расписание поездов в крыму, происшествия, атаки всу, железная дорога, новости
ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов

После удара ВСУ по Ростову-на-Дону в пути задерживаются 13 пассажирских поездов

19:13 10.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы поле атаки ВСУ на Ростов в пути следования задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, над регионом уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост. Изначально сообщалось о задержках 25 составов, в том числе двух поездов "Таврия".
"В настоящее время с опозданием следует 13 поездов. Время опоздания пассажирских поездов, задержанных ранее из-за происшествия, сокращается. На конечные станции уже прибыло 12 задержанных поездов, еще 7 – введены в график", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с происшествием на участке Ростов – Батайск и временной приостановкой движения в Ростовской области изменяется время отправления поезда №42 Москва – Саранск с начальной станции. Состав отправится 11 октября не ранее 1:40 вместо 23:38 (10 октября).
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьПоездРасписание поездов в КрымуПроисшествияАтаки ВСУЖелезная дорогаНовости
 
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