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ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов

ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов - РИА Новости Крым, 10.10.2026

ЧП на железной дороге в Ростове: к вечеру субботы опаздывают 13 поездов

К вечеру субботы поле атаки ВСУ на Ростов в пути следования задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T19:13

2026-10-10T19:13

2026-10-10T19:13

ростов-на-дону

ростовская область

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы поле атаки ВСУ на Ростов в пути следования задерживаются 13 пассажирских поездов. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании. Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, над регионом уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост. Изначально сообщалось о задержках 25 составов, в том числе двух поездов "Таврия"."В настоящее время с опозданием следует 13 поездов. Время опоздания пассажирских поездов, задержанных ранее из-за происшествия, сокращается. На конечные станции уже прибыло 12 задержанных поездов, еще 7 – введены в график", - говорится в сообщении.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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