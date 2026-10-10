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Беспилотная опасность в Крыму: жителей просят уйти с набережных и площадей
Беспилотная опасность в Крыму: жителей просят уйти с набережных и площадей - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Беспилотная опасность в Крыму: жителей просят уйти с набережных и площадей
Жителей и гостей Ялты в субботу вечером призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T18:09
2026-10-10T18:09
2026-10-10T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты в субботу вечером призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС.Беспилотная опасность в Крыму объявлена в 17:53. В Главном управлении МЧС России по Крыму призвали уделить особое внимание жителям южных, западных и центральных районов полуострова.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбили два украинских дрона за прошедшие сутки. Люди во время атаки ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Беспилотная опасность в Крыму: жителей просят уйти с набережных и площадей
В Крыму из-за угрозы беспилотников людей призвали покинуть открытые пространства