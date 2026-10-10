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Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек
Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек
Команда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T15:27
2026-10-10T15:27
2026-10-10T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Команда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, люди в Алешках – пожилые, женщины, дети – все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами в условиях украинской блокады, которую необходимо снять как можно скорее.По словам омбудсмена, прекращение атак и минирования маршрутов снабжения горожан вооруженными формированиями Украины открыло бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех людей, кто в ней срочно нуждается.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеРоссия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова
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РИА Новости Крым
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яна лантратова, алешки, херсонская область, сша, новости, новые регионы россии
Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек
Американская сторона готова подключиться к помощи мирным людям в Алешках - Лантратова
15:27 10.10.2026 (обновлено: 15:47 10.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Команда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, люди в Алешках – пожилые, женщины, дети – все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами в условиях украинской блокады, которую необходимо снять как можно скорее.
"По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи", – написала Лантратова в своем канале на платформе МАКС.
По словам омбудсмена, прекращение атак и минирования маршрутов снабжения горожан вооруженными формированиями Украины открыло бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех людей, кто в ней срочно нуждается.
"Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет – человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна. Российская сторона сделает все возможное, чтобы спасти мирных жителей", –резюмировала омбудсмен.
В Кремле 21 сентября назвали
ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.
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