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Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек

Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек

Команда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T15:27

2026-10-10T15:27

2026-10-10T15:47

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Команда первой леди США Мелании Трамп готова подключиться к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, люди в Алешках – пожилые, женщины, дети – все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами в условиях украинской блокады, которую необходимо снять как можно скорее.По словам омбудсмена, прекращение атак и минирования маршрутов снабжения горожан вооруженными формированиями Украины открыло бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех людей, кто в ней срочно нуждается.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на ХерсонщинеРоссия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

алешки

херсонская область

сша

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, алешки, херсонская область, сша, новости, новые регионы россии