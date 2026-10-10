https://crimea.ria.ru/20261010/560-ukrainskikh-dronov-sbity-pvo-nad-regionami-rossii-za-noch-1160101796.html

560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь

560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 10.10.2026

560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T09:21

2026-10-10T09:21

2026-10-10T09:21

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво