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560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь
560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 10.10.2026
560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнениеСВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевИстория "свободной" Украины завершается: какой цели достиг майдан 2014 года
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво
560 украинских дронов сбиты ПВО над регионами России за ночь
Минобороны: 560 украинских БПЛА уничтожены регионами России за ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над Крымом и еще шестнадцатью регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20-00 9 октября до 8-00 10 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 560 украинских беспилотных летательных средств", – сказано в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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