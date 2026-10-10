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Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск задерживаются поезда... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T11:23
2026-10-10T12:52
российские железные дороги (ржд)
ростов-на-дону
ростовская область
расписание поездов в крыму
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск задерживаются поезда. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.В настоящее время, по данным ФПК, в пути следования задерживаются 25 пассажирских поездов: №103 Адлер – Москва №29 Новороссийск – Москва №79 Сириус – Архангельск №35 Адлер – Санкт-Петербург №37 Сириус – Нижний Новгород №3 Кисловодск – Москва №115 Адлер – Томск №101 Адлер – Москва №309 Адлер – Воркута №303 Сухум – Москва №61 Нальчик – Москва №157 Новороссийск – Москва №118 Самара – Адлер №104 Москва – Адлер №12 Москва – Анапа №122 Санкт-Петербург – Новороссийск №152 Москва – Анапа №820 Ростов-на-Дону – Новороссийск №30 Москва – Новороссийск №102 Москва – Адлер №170 Москва – Минеральные Воды №806 Таганрог – Новороссийск №252 Санкт-Петербург – Владикавказ №158 Москва – Новороссийск №340 Нижний Новгород – Новороссийск "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием", - добавили в компании. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261010/zaderzhka-poezdov-v-rostove-na-donu-dvizhenie-polnostyu-vosstanovleno-1160101368.html
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4.7
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российские железные дороги (ржд), ростов-на-дону, ростовская область, расписание поездов в крыму, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области, новости, поезд
Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону

25 пассажирских поездов задерживаются из-за атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

11:23 10.10.2026 (обновлено: 12:52 10.10.2026)
 
© ФПК25 поездов задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
25 поездов задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск задерживаются поезда. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
В настоящее время, по данным ФПК, в пути следования задерживаются 25 пассажирских поездов:
№103 Адлер – Москва №29 Новороссийск – Москва
№79 Сириус – Архангельск
№35 Адлер – Санкт-Петербург
№37 Сириус – Нижний Новгород
№3 Кисловодск – Москва
№115 Адлер – Томск
№101 Адлер – Москва
№309 Адлер – Воркута
№303 Сухум – Москва
№61 Нальчик – Москва
№157 Новороссийск – Москва
№118 Самара – Адлер
№104 Москва – Адлер
№12 Москва – Анапа
№122 Санкт-Петербург – Новороссийск
№152 Москва – Анапа
№820 Ростов-на-Дону – Новороссийск
№30 Москва – Новороссийск
№102 Москва – Адлер
№170 Москва – Минеральные Воды
№806 Таганрог – Новороссийск
№252 Санкт-Петербург – Владикавказ
№158 Москва – Новороссийск
№340 Нижний Новгород – Новороссийск
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием", - добавили в компании.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.
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Железная дорога
Вчера, 09:01
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
 
Российские железные дороги (РЖД)Ростов-на-ДонуРостовская областьРасписание поездов в КрымуЗадержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской областиНовостиПоезд
 
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