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Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону

Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Какие поезда задерживаются из-за атаки на Ростов-на-Дону

Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск задерживаются поезда... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T11:23

2026-10-10T11:23

2026-10-10T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск задерживаются поезда. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.В настоящее время, по данным ФПК, в пути следования задерживаются 25 пассажирских поездов: №103 Адлер – Москва №29 Новороссийск – Москва №79 Сириус – Архангельск №35 Адлер – Санкт-Петербург №37 Сириус – Нижний Новгород №3 Кисловодск – Москва №115 Адлер – Томск №101 Адлер – Москва №309 Адлер – Воркута №303 Сухум – Москва №61 Нальчик – Москва №157 Новороссийск – Москва №118 Самара – Адлер №104 Москва – Адлер №12 Москва – Анапа №122 Санкт-Петербург – Новороссийск №152 Москва – Анапа №820 Ростов-на-Дону – Новороссийск №30 Москва – Новороссийск №102 Москва – Адлер №170 Москва – Минеральные Воды №806 Таганрог – Новороссийск №252 Санкт-Петербург – Владикавказ №158 Москва – Новороссийск №340 Нижний Новгород – Новороссийск "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием", - добавили в компании. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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