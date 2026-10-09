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Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили
Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили
Администратора телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег отпустили, они ожидают вылета в аэропорту Черногории. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T19:44
2026-10-09T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Администратора телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег отпустили, они ожидают вылета в аэропорту Черногории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.Ранее власти Черногории приняли решение о выдворении из страны задержанных.В сообществе "Рыбарь" в ВК подчеркнули, что в Черногории Михаил Звинчук и его спутники находились официально."Вновь отметим оперативную реакцию государственных структур в условиях, когда у граждан России за рубежом возникли проблемы. И повторим, что на черногорской территории Михаил Звинчук и его спутники находились официально и местное законодательство не нарушали", - говорится в сообщении.Утром в пятницу стало известно, что российского блогера и основателя Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука с коллегами задержали спецслужбы Черногории.Посольство России в Черногории направило местным властям запрос с требованием обеспечить к ним консульский доступ и разъяснить причины произошедшего. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ответа от них пока не последовало. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты обеспечат защиту прав россиян.Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в числе которых девять сотрудников Telegram-канала "Рыбарь". Как утверждается в документе, санкции введены против директора "Рыбаря" Дениса Вульфа, жены создателя канала Михаила Звинчука Валерии, а также ряда сотрудников, отвечающих за создание контента и администрирование канала. Санкции против самого Звинчука были введены в прошлом году.Ранее известному крымскому блогеру Александру Кирьякову на Украине присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черногория, россия, интернет, новости, блогеры, санкции против россии
Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили

Задержанных в Черногории авторов проекта "Рыбарь" отпустили - Захарова

19:44 09.10.2026
 
© vk.ru/rybar_forceМихаил Звинчук
Михаил Звинчук
© vk.ru/rybar_force
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Администратора телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег отпустили, они ожидают вылета в аэропорту Черногории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Ранее власти Черногории приняли решение о выдворении из страны задержанных.

"После проведенных криминалистических, оперативных и разведывательных действий установлено, что данные лица не могут продолжать находиться в Черногории", — говорилось в сообщении полиции МВД республики.

В сообществе "Рыбарь" в ВК подчеркнули, что в Черногории Михаил Звинчук и его спутники находились официально.
"Вновь отметим оперативную реакцию государственных структур в условиях, когда у граждан России за рубежом возникли проблемы. И повторим, что на черногорской территории Михаил Звинчук и его спутники находились официально и местное законодательство не нарушали", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу стало известно, что российского блогера и основателя Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука с коллегами задержали спецслужбы Черногории.
Посольство России в Черногории направило местным властям запрос с требованием обеспечить к ним консульский доступ и разъяснить причины произошедшего. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ответа от них пока не последовало. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты обеспечат защиту прав россиян.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в числе которых девять сотрудников Telegram-канала "Рыбарь". Как утверждается в документе, санкции введены против директора "Рыбаря" Дениса Вульфа, жены создателя канала Михаила Звинчука Валерии, а также ряда сотрудников, отвечающих за создание контента и администрирование канала. Санкции против самого Звинчука были введены в прошлом году.
Ранее известному крымскому блогеру Александру Кирьякову на Украине присудили 11 лет заключения с конфискацией имущества.
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