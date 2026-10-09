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Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
Практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T21:01
2026-10-09T21:01
2026-10-09T21:01
максим новик
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строительство кос в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов водоотведения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.На данный момент, по его словам, в Алушта канализационные очистные сооружения (КОС) "Утес" уже на стадии пусконаладочных работ."Мы там завершаем, выводим "биологию", выводим показатели на нормативку. Это нормальный регламентный процесс, то есть объект уже завершен. Сейчас стадия выведения на нормативные показатели", - пояснил директор предприятия.Также уже на следующей неделе будет выдано заключение соответствия на КОС "Малореченское" в городском округе Алушта, и объект будет передан в ведение "Воды Крыма", добавил он.В следующем году, по его данным, ожидается ввод в эксплуатацию очистных в Коктебеле.В следующем году, добавил он, ожидается ввод в эксплуатацию еще ряда современных объектов на территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализацииВ Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовПод Судаком завершена реконструкция КОС
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РИА Новости Крым
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Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
В Крыму вдоль всего побережья строятся новые очистные сооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым.
Практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов водоотведения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.
"Очень много объектов выполняется. Это практически вся прибрежная территория Крыма, начиная от города-героя Керчь, Бондаренковские КОСы, которые обслуживают город Керчь, до самого крайнего запада - Черноморское, Оленевка и так далее", - отметил гость студии.
На данный момент, по его словам, в Алушта канализационные очистные сооружения (КОС) "Утес" уже на стадии пусконаладочных работ.
"Мы там завершаем, выводим "биологию", выводим показатели на нормативку. Это нормальный регламентный процесс, то есть объект уже завершен. Сейчас стадия выведения на нормативные показатели", - пояснил директор предприятия.
Также уже на следующей неделе будет выдано заключение соответствия на КОС "Малореченское" в городском округе Алушта, и объект будет передан в ведение "Воды Крыма", добавил он.
"Мы получили КОС "Миндальное". Активно сейчас идут работы по КОС "Евпатория", Бондаренковские КОСы города Керчь, Феодосийские КОСы, мыс Ильи, КОС "Приморский", - поделился он.
В следующем году, по его данным, ожидается ввод в эксплуатацию очистных в Коктебеле.
"Это крупнейший важный объект для региона и города в целом, где вообще не было системы водоотведения. Также в поселке Коктебель не было и своих КОСов. Там вообще объект комплексный - строятся КОСы вместе с сетями водоотведения. Сразу же подключаем абонентов и запускаем объект, поэтому работы в этом плане очень много", - разъяснил Максим Новик.
В следующем году, добавил он, ожидается ввод в эксплуатацию еще ряда современных объектов на территории Республики Крым.
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