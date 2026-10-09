https://crimea.ria.ru/20261009/ves-bereg-v-rabote-v-krymu-stroyat-i-remontiruyut-ochistnye-sooruzheniya-1160080195.html

Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения

Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения - РИА Новости Крым, 09.10.2026

Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения

Практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T21:01

2026-10-09T21:01

2026-10-09T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Практически по всей прибрежной зоне Крымского полуострова не прекращается работа по реконструкции и созданию новых современных очистных сооружений и объектов водоотведения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.На данный момент, по его словам, в Алушта канализационные очистные сооружения (КОС) "Утес" уже на стадии пусконаладочных работ."Мы там завершаем, выводим "биологию", выводим показатели на нормативку. Это нормальный регламентный процесс, то есть объект уже завершен. Сейчас стадия выведения на нормативные показатели", - пояснил директор предприятия.Также уже на следующей неделе будет выдано заключение соответствия на КОС "Малореченское" в городском округе Алушта, и объект будет передан в ведение "Воды Крыма", добавил он.В следующем году, по его данным, ожидается ввод в эксплуатацию очистных в Коктебеле.В следующем году, добавил он, ожидается ввод в эксплуатацию еще ряда современных объектов на территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализацииВ Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовПод Судаком завершена реконструкция КОС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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