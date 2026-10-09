https://crimea.ria.ru/20261009/v-svyazke-s-aviatsiey-dronovody-dnepra-korrektiruyut-udary-po-vsu-1160069742.html

В связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУ

В связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУ - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУ

Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыл позиции ВСУ и скорректировал удар авиации на пункт управления... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T20:40

2026-10-09T20:40

2026-10-09T20:40

министерство обороны рф

новости сво

группировка войск "днепр"

херсон

беспилотник (бпла, дрон)

видео

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыл позиции ВСУ и скорректировал удар авиации на пункт управления вражескими беспилотниками в Херсоне. Видео работы российских дроноводов публикует в пятницу Минобороны России.Кроме того, расчет беспилотника вскрыл расположение склада с боеприпасами и пункт временной дислокации противника. Координаты целей были установлены и оперативно переданы на командный пункт, где было принято решение на уничтожение целей ударом авиации ВКС России."Экипаж оперативно-тактической авиации нанес удар по вскрытым объектам с применением фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кадры объективного контроля, полученные расчетом БПЛА, зафиксировали точное поражение и уничтожение всех назначенных целей", – сказано в сообщении.В рядах расчетов беспилотных подразделений служат не только кадровые военные, но и добровольцы, заключившие специальный срочный контракт в подразделениях войск беспилотных систем. Среди них — техник беспилотника с позывным "Казах". Еще недавно он вел обычную гражданскую жизнь, но решил встать на защиту Родины."До этого учился, работал, жил обычной гражданской жизнью. Увидел объявление по спецконтракту в новом роде войск – войсках беспилотных систем. Вот прошел обучение, решил себя попробовать в этом деле. Сейчас нахожусь в зоне боевых действий, летаю на самых больших "птичках", — рассказал боец.Разведывательный дрон самолетного типа "Мерлин-ВР" по праву считается одним из самых крупных беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении российской армии. Размах его крыльев достигает 5 метров, что позволяет ему нести мощную оптико-электронную аппаратуру и находиться в воздухе длительное время. Максимальная высота полета комплекса составляет 5 километров. Это делает его практически незаметным для большинства средств ПВО противника, позволяя вести непрерывное скрытное наблюдение, корректировать огонь артиллерии и удары авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояБПЛА-перехватчики "Днепра" уничтожают вражескую технику на подлетеУкраинские опорные пункты и техника поражены в Запорожской области

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", херсон, беспилотник (бпла, дрон), видео, вооруженные силы россии