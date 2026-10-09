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В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС

В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС

Министерство транспорта Крыма пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность симферопольского поселка Грэсовский. В ведомстве выяснили,... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T20:15

2026-10-09T20:15

2026-10-09T20:15

минтранс крыма

крым

симферополь

арсений козловский

транспорт

общественный транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность симферопольского поселка Грэсовский. В ведомстве выяснили, что это одно из самых востребованных направлений в Симферопольской агломерации. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что на Грэсовском направлении в последнее время были проблемы, отмечалось большое обращение граждан – жителей поселка. По словам министра, проблемы с транспортом возникли в том числе из-за нехватки напряжения в контактной сети, в связи с этим была отменена половина троллейбусов. После совещания с представителями предприятия "Крымэнерго" и сотрудниками минтопэнерго Крыма ситуацию выравнивают, отметил Козловский.Маршрутную сеть в направлении поселка Грэсовский в минтрансе Крыма планируют пересмотреть уже на этих выходных. В том числе в ведомстве намерены изменить классность автобусов, выполняющих рейсы в этом направлении.В свою очередь предприятие "Крымтроллейбус" сообщило, что с 8 октября изменится расписание троллейбусного маршрута №17. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС — Хошкельды — Коллективные сады — Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусовВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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