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В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС
В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС
Министерство транспорта Крыма пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность симферопольского поселка Грэсовский. В ведомстве выяснили,... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T20:15
2026-10-09T20:15
минтранс крыма
крым
симферополь
арсений козловский
транспорт
общественный транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность симферопольского поселка Грэсовский. В ведомстве выяснили, что это одно из самых востребованных направлений в Симферопольской агломерации. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что на Грэсовском направлении в последнее время были проблемы, отмечалось большое обращение граждан – жителей поселка. По словам министра, проблемы с транспортом возникли в том числе из-за нехватки напряжения в контактной сети, в связи с этим была отменена половина троллейбусов. После совещания с представителями предприятия "Крымэнерго" и сотрудниками минтопэнерго Крыма ситуацию выравнивают, отметил Козловский.Маршрутную сеть в направлении поселка Грэсовский в минтрансе Крыма планируют пересмотреть уже на этих выходных. В том числе в ведомстве намерены изменить классность автобусов, выполняющих рейсы в этом направлении.В свою очередь предприятие "Крымтроллейбус" сообщило, что с 8 октября изменится расписание троллейбусного маршрута №17. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС — Хошкельды — Коллективные сады — Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний периодДо конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусовВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов
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РИА Новости Крым
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минтранс крыма, крым, симферополь, арсений козловский, транспорт, общественный транспорт, логистика
В Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭС

Минтранс Крыма обещает улучшить транспортную доступность поселка Грэсовский в Симферополе

20:15 09.10.2026
 
© РИА НовостиТроллейбусы
Троллейбусы - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма пересмотрит маршрутную сеть, обеспечивающую транспортную доступность симферопольского поселка Грэсовский. В ведомстве выяснили, что это одно из самых востребованных направлений в Симферопольской агломерации. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он отметил, что на Грэсовском направлении в последнее время были проблемы, отмечалось большое обращение граждан – жителей поселка. По словам министра, проблемы с транспортом возникли в том числе из-за нехватки напряжения в контактной сети, в связи с этим была отменена половина троллейбусов. После совещания с представителями предприятия "Крымэнерго" и сотрудниками минтопэнерго Крыма ситуацию выравнивают, отметил Козловский.
"Сейчас уже из девяти положенных троллейбусов у нас ходят семь. С понедельника мы планируем оставшиеся два троллейбуса запустить. Плюс к этому мы поставили на линию автобус большого класса. Потому что это направление, как оказалось, - чуть ли не самое востребованное в Симферопольской агломерации", – отметил министр.
Маршрутную сеть в направлении поселка Грэсовский в минтрансе Крыма планируют пересмотреть уже на этих выходных. В том числе в ведомстве намерены изменить классность автобусов, выполняющих рейсы в этом направлении.
В свою очередь предприятие "Крымтроллейбус" сообщило, что с 8 октября изменится расписание троллейбусного маршрута №17. Новое расписание предусматривает движение по направлению ГРЭС — Хошкельды — Коллективные сады — Каменка, 1-я остановка с учетом предусмотренных заездов.
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Минтранс КрымаКрымСимферопольАрсений КозловскийТранспортОбщественный транспортЛогистика
 
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