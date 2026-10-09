https://crimea.ria.ru/20261009/v-sevastopole-planiruyut-sobrat-27-tysyach-tonn-vinograda-1160083783.html

В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда

В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда

К концу октября севастопольские виноградари соберут порядка 27 тысяч тонн урожая. Сейчас собрано уже 18 тысяч тонн, поделился в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T20:27

2026-10-09T20:27

2026-10-09T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. К концу октября севастопольские виноградари соберут порядка 27 тысяч тонн урожая. Сейчас собрано уже 18 тысяч тонн, поделился в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Всего в работах задействованы 35 предприятий. Одно из них специализируется на винах премиального сегмента, органическом земледелии. На предприятии практикуют ручной сбор винограда в небольшие ящики. Сейчас на винограднике площадью 12 гектаров трудятся десять постоянных сотрудников и сезонные сборщики, рассказал Развожаев."Делаются вина из девяти сортов винограда, среди них Шенен Блан и Каберне Фран. Винодельня стоит в 50 метрах от виноградника, производство рассчитано на 100 тысяч бутылок в год. Первое вино из урожая 2024 года начинают продавать сейчас — после выдержки в дубовых бочках", - уточнил Михаил Развожаев.С 2022 года хозяйство получило больше 50 миллионов рублей господдержки. Следующей весной здесь заложат еще два с половиной гектара — общая площадь посадок составит 14 гектаров, а на территории предприятия построят склад готовой продукции.В этом году на поддержку отрасли направлено почти 600 миллионов рублей. Предприятия используют эти средства, чтобы закладывать новые виноградники, ухаживать за лозой и покупать технику.Ранее сообщалось, что аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяШардоне и неббиоло: в Севастополе стартовал сбор технического виноградаПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские вина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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