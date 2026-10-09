https://crimea.ria.ru/20261009/v-rossiyskikh-khranilischakh-nakoplen-istoricheskiy-absolyutnyy-rekord-zapasa-gaza-1160091908.html

В российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газа

В российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газа - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газа

В российских подземных хранилищах созданы рекордные запасы газа, достигающие более 73 миллиардов кубометров. Об этом сообщает "Газпром". РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T17:52

2026-10-09T17:52

2026-10-09T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В российских подземных хранилищах созданы рекордные запасы газа, достигающие более 73 миллиардов кубометров. Об этом сообщает "Газпром".Уточняется, что такой показатель является абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.В компании отметили, что наличие достаточных запасов газа в ПХГ - один из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса.При резких похолоданиях компания имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям, добавили в "Газпроме".Ранее в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и эти запасы должны в первую очередь служить интересам России и ее развитию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газаНа газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублейХоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"

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