Рейтинг@Mail.ru
В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261009/v-rossii-na-zdravookhranenie-vydelyat-286-trillionov-rubley-1160088792.html
В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей
В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей
Правительство России планирует направить на здравоохранение в 2027–2029 годах 3,6% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил заместитель министра... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:47
2026-10-09T18:47
россия
бюджет
федеральный бюджет
здравоохранение в россии
экономика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431423_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_e56cc5c0e70dcb53a11d714fedbb8844.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Правительство России планирует направить на здравоохранение в 2027–2029 годах 3,6% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в пятницу.Он уточнил, что из этих денег почти шесть триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете. А порядка 80% запланированных расходов пойдет на госпрограмму "Развитие здравоохранения".По словам Кадочникова, приоритетами бюджета на три года являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также достижение национальных целей развития.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям.Также Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублейДефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджетеБюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0c/1158431423_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_748a86448434c8470850a018965ffd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бюджет, федеральный бюджет, здравоохранение в россии, экономика, новости
В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей

На здравоохранение в России за три года направят 28,6 триллионов рублей - Минфин

18:47 09.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Правительство России планирует направить на здравоохранение в 2027–2029 годах 3,6% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в пятницу.
"Всего за счет бюджетов всех уровней в 2027–2029 годах на эти цели планируется направить 28,6 трлн рублей (3,6% ВВП)", - сообщил Кадочников.
Он уточнил, что из этих денег почти шесть триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете. А порядка 80% запланированных расходов пойдет на госпрограмму "Развитие здравоохранения".
По словам Кадочникова, приоритетами бюджета на три года являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также достижение национальных целей развития.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям.
Также Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
Дефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджете
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
 
РоссияБюджетФедеральный бюджетЗдравоохранение в РоссииЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
09:25В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
Лента новостейМолния