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В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей

В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В России на здравоохранение выделят 28,6 триллионов рублей

Правительство России планирует направить на здравоохранение в 2027–2029 годах 3,6% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил заместитель министра... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T18:47

2026-10-09T18:47

2026-10-09T18:47

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Правительство России планирует направить на здравоохранение в 2027–2029 годах 3,6% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в пятницу.Он уточнил, что из этих денег почти шесть триллионов рублей предусмотрено в федеральном бюджете. А порядка 80% запланированных расходов пойдет на госпрограмму "Развитие здравоохранения".По словам Кадочникова, приоритетами бюджета на три года являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, включая поддержку участников СВО и членов их семей, а также достижение национальных целей развития.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям.Также Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублейДефицит в 2% ВВП: в Минфине рассказали о новом федеральном бюджетеБюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев

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россия, бюджет, федеральный бюджет, здравоохранение в россии, экономика, новости