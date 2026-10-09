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В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
В Крыму осудили бывших сотрудников полиции за организацию незаконной миграции и получение взяток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T16:13
2026-10-09T16:13
крым
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мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осудили бывших сотрудников полиции за организацию незаконной миграции и получение взяток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Осенью 2016 года начальник отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Ялте создал преступное сообщество для получения взяток за ускоренное и беспрепятственное оказание иностранным гражданам незаконных услуг по организации их нелегального пребывания на территории Крыма и последующей легализации путем получения российского гражданства", – говорится в сообщении.По информации полиции Крыма, деятельность ОПГ пресекли сотрудники Следкома, ФСБ и МВД России.По информации надзорного ведомства, теперь уже бывшего начальника отдела по вопросам миграции и его зама признали виновными в организации преступного сообщества, организации незаконной миграции и получении взяток. Суд приговорил первого к 18,5 года лишения свободы, второго – к 17 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиНа рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантовИз Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, нелегальные мигранты, приговор, суд, правосудие, новости крыма
В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

В Крыму осудили бывших полицейских за организацию незаконной миграции и получение взяток

16:13 09.10.2026
 
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Статуя Фемиды. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осудили бывших сотрудников полиции за организацию незаконной миграции и получение взяток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Осенью 2016 года начальник отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Ялте создал преступное сообщество для получения взяток за ускоренное и беспрепятственное оказание иностранным гражданам незаконных услуг по организации их нелегального пребывания на территории Крыма и последующей легализации путем получения российского гражданства", – говорится в сообщении.
В свою преступную группу полицейский привлек других сотрудников МВД, а также гражданских лиц, которые предоставляли свою жилплощадь для регистрации иностранцев и выступали посредниками при получении взяток. За время существования преступной организации сообщники получили взяток на более 1,4 миллиона рублей.
По информации полиции Крыма, деятельность ОПГ пресекли сотрудники Следкома, ФСБ и МВД России.

"В период своей преступной деятельности обвиняемые фиктивно поставили на миграционный учет более 90 иностранных граждан по месту пребывания", – уточнили в прокуратуре Крыма.

По информации надзорного ведомства, теперь уже бывшего начальника отдела по вопросам миграции и его зама признали виновными в организации преступного сообщества, организации незаконной миграции и получении взяток. Суд приговорил первого к 18,5 года лишения свободы, второго – к 17 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России.
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