https://crimea.ria.ru/20261009/v-krymu-politseyskie-organizovali-kanal-nelegalnoy-migratsii-prigovor-suda-1160088142.html

В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

В Крыму осудили бывших сотрудников полиции за организацию незаконной миграции и получение взяток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T16:13

2026-10-09T16:13

2026-10-09T16:13

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осудили бывших сотрудников полиции за организацию незаконной миграции и получение взяток. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Осенью 2016 года начальник отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Ялте создал преступное сообщество для получения взяток за ускоренное и беспрепятственное оказание иностранным гражданам незаконных услуг по организации их нелегального пребывания на территории Крыма и последующей легализации путем получения российского гражданства", – говорится в сообщении.По информации полиции Крыма, деятельность ОПГ пресекли сотрудники Следкома, ФСБ и МВД России.По информации надзорного ведомства, теперь уже бывшего начальника отдела по вопросам миграции и его зама признали виновными в организации преступного сообщества, организации незаконной миграции и получении взяток. Суд приговорил первого к 18,5 года лишения свободы, второго – к 17 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мигранты будут платить налог за неработающих членов семьиНа рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантовИз Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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