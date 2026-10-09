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В Крыму подорожали дрова: новые цены

В Крыму подорожали дрова: новые цены - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В Крыму подорожали дрова: новые цены

В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма размещен на сайте регионального РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T19:27

2026-10-09T19:27

2026-10-09T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма размещен на сайте регионального правительства.Документом устанавливаются предельные максимальные цены на дрова для Крымского лесоохотничьего хозяйства на конец 2026 года, а также на период с 2027 по 2029 годы.При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр. Цены указаны с НДС, действовать они будут до 30 сентября 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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