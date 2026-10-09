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В Крыму подорожали дрова: новые цены
В Крыму подорожали дрова: новые цены - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Крыму подорожали дрова: новые цены
В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма размещен на сайте регионального РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T19:27
2026-10-09T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма размещен на сайте регионального правительства.Документом устанавливаются предельные максимальные цены на дрова для Крымского лесоохотничьего хозяйства на конец 2026 года, а также на период с 2027 по 2029 годы.При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр. Цены указаны с НДС, действовать они будут до 30 сентября 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, цены в крыму, цены и тарифы, новости крыма, госкомитет по ценам и тарифам республики крым
В Крыму подорожали дрова: новые цены
В Крыму с 10 октября повышается цена на дрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с субботы, 10 октября, вырастут цены на дрова. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма размещен на сайте регионального правительства.
Документом устанавливаются предельные максимальные цены на дрова для Крымского лесоохотничьего хозяйства на конец 2026 года, а также на период с 2027 по 2029 годы.
Так, уже с 10 октября при самовывозе дрова твердых пород будут стоить 4385 рублей за кубометр (ранее 2108 рублей), дрова мягких пород – 4 тысячи рублей за кубометр (ранее 1898,5 рубля), дрова хвойных пород – 3947,5 рубля за кубометр (2390,5 рубля).
При погрузке и доставке дров продавцом стоимость вырастет до 6801,5 рубля за кубометр. Цены указаны с НДС, действовать они будут до 30 сентября 2027 года.
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