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В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану
В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану
В соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, этот древнейший город России будет меняться и развиваться как туристический центр... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T19:56
2026-10-09T19:56
керчь
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новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, этот древнейший город России будет меняться и развиваться как туристический центр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального образования городской округ Керчь – председатель Керченского городского совета Денис Колесник.Это значит, что городу необходимо "менять экономику на туристическое направление", добавил он.Колесник подчеркнул, что у Керчи не только очень большая история, но и большое количество знаковых мест, таких как: уникальный историко-культурный памятник древности древний Пантикапей Боспорского царства, гора Митридат в центре города, турецкая крепость Ени-Кале и музей-крепость Керчь, построенная в 19 веке для охраны южных рубежей Российской империи."То есть, в этом плане нам есть, что показать туристам... И, конечно, мы в генплане хотим, чтобы такие преобразования отразились, как расширение и продление набережной в центре Керчи, и вынос некоторых предприятий на окраины города. Это и придание определенного статуса центральным улицам для применения определенного дизайн-кода, чтобы город выглядел в одном стиле – античности. Будем двигаться именно в этом направлении", – поделился Колесник.Он подчеркнул, что при разработке проекта генплана учитывается и тот факт, что численность жителей города будет расти, поэтому специалисты сразу продумывают, "как и куда будет развиваться город, где его застраивать, чтобы это не было хаотично"."Чтобы придать этому определенный смысл, чтобы это было все продумано и гармонично сделано и город был комфортный для его жителей. Это надо все продумать, взвешивать. Поэтому собираемся не в первый раз проговаривать все эти моменты. Советуемся, где-то спорим. Привлекаем и экспертов, и архитекторов независимых, и общественность. И надеемся, что у нас все получится и город уже будет развиваться и жить по новому генплану, который даст толчок и развитие", – резюмировал он.В 2017 году после обсуждения доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова ученый совет Института археологии РАН признал Керчь самым древним городом Российской Федерации. Установлено, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610–590 годы до н.э., при этом Керчь была столицей первого на территории страны государства – Боспорского царства. Ранее самым древним городом России считался дагестанский Дербент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый глава КерчиКапремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуВ Керчи скоро запустят новую котельную
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, крым, новости крыма, городская среда, денис колесник
В едином античном стиле: как будет меняться Керчь по новому генплану

Город-герой Керчь будет изменяться как туристический центр – глава горсовета Колесник

19:56 09.10.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКерчь
Керчь
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В соответствии с новым генпланом Керчи, проект которого сейчас обсуждается, этот древнейший город России будет меняться и развиваться как туристический центр. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава муниципального образования городской округ Керчь – председатель Керченского городского совета Денис Колесник.
"Город-герой Керчь признан самым древним городом Российской Федерации. Мы в 2030-м году будем праздновать 2 650-летие. И, конечно, в новом генплане хотим видеть – и надеемся, что так и произойдет, – туристический центр, чтобы Керчь поменяла вектор на город, связанный с туризмом", – сказал Колесник.
Это значит, что городу необходимо "менять экономику на туристическое направление", добавил он.
Колесник подчеркнул, что у Керчи не только очень большая история, но и большое количество знаковых мест, таких как: уникальный историко-культурный памятник древности древний Пантикапей Боспорского царства, гора Митридат в центре города, турецкая крепость Ени-Кале и музей-крепость Керчь, построенная в 19 веке для охраны южных рубежей Российской империи.
"То есть, в этом плане нам есть, что показать туристам... И, конечно, мы в генплане хотим, чтобы такие преобразования отразились, как расширение и продление набережной в центре Керчи, и вынос некоторых предприятий на окраины города. Это и придание определенного статуса центральным улицам для применения определенного дизайн-кода, чтобы город выглядел в одном стиле – античности. Будем двигаться именно в этом направлении", – поделился Колесник.
Он подчеркнул, что при разработке проекта генплана учитывается и тот факт, что численность жителей города будет расти, поэтому специалисты сразу продумывают, "как и куда будет развиваться город, где его застраивать, чтобы это не было хаотично".
"Чтобы придать этому определенный смысл, чтобы это было все продумано и гармонично сделано и город был комфортный для его жителей. Это надо все продумать, взвешивать. Поэтому собираемся не в первый раз проговаривать все эти моменты. Советуемся, где-то спорим. Привлекаем и экспертов, и архитекторов независимых, и общественность. И надеемся, что у нас все получится и город уже будет развиваться и жить по новому генплану, который даст толчок и развитие", – резюмировал он.
В 2017 году после обсуждения доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова ученый совет Института археологии РАН признал Керчь самым древним городом Российской Федерации. Установлено, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610–590 годы до н.э., при этом Керчь была столицей первого на территории страны государства – Боспорского царства. Ранее самым древним городом России считался дагестанский Дербент.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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КерчьКрымНовости КрымаГородская средаДенис Колесник
 
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