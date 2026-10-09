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В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ - РИА Новости Крым, 09.10.2026
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В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ
Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:53
2026-10-09T18:58
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары по украине
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские военные поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Кроме того, в пятницу российские военные нанесли удар по порту в Николаеве на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, новости сво, одесская область
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ

В Черном море армия России поразила два судна с военным грузом для ВСУ

18:53 09.10.2026 (обновлено: 18:58 09.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.

"В порту Черноморск поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские военные поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Кроме того, в пятницу российские военные нанесли удар по порту в Николаеве на Украине.
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Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУУдары по УкраинеНовости СВООдесская область
 
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