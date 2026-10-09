https://crimea.ria.ru/20261009/v-chernom-more-unichtozheny-dva-sukhogruza-s-voennym-snaryazheniyam-dlya-vsu-1160093972.html

В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ

В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ - РИА Новости Крым, 09.10.2026

В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ

Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным... РИА Новости Крым, 09.10.2026

2026-10-09T18:53

2026-10-09T18:53

2026-10-09T18:58

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские военные поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Кроме того, в пятницу российские военные нанесли удар по порту в Николаеве на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесская область

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2026

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