https://crimea.ria.ru/20261009/v-chernom-more-unichtozheny-dva-sukhogruza-s-voennym-snaryazheniyam-dlya-vsu-1160093972.html
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ - РИА Новости Крым, 09.10.2026
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ
Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным... РИА Новости Крым, 09.10.2026
2026-10-09T18:53
2026-10-09T18:53
2026-10-09T18:58
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары по украине
новости сво
одесская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_c087f1d82fedac36f516d6dc164c6d36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские военные поразили 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Кроме того, в пятницу российские военные нанесли удар по порту в Николаеве на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_565901314ebbb5e65a2759ada44cd30c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, новости сво, одесская область
В Черном море уничтожены два сухогруза с военным снаряжениям для ВСУ
В Черном море армия России поразила два судна с военным грузом для ВСУ
18:53 09.10.2026 (обновлено: 18:58 09.10.2026)